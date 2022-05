Sabato torna a Saluzzo la eVISO GO, la passeggiata golosa tra i tesori della città

Sabato 7 maggio torna la “eVISO GO”, la passeggiata golosa che giunge alla sua terza edizione con una finalità pensata per tutti: famiglie con bambini, giovani, persone che hanno voglia di percorrere una bella passeggiata tra tesori artistici di Saluzzo. Così come l’ultima edizione del 2019, anche questo nuovo evento si inserisce nel calendario di Start.

La partenza è fissata tra le 14 e le 16 presso il Quartiere ex caserma Musso: i partecipanti saranno divisi in gruppi, precedentemente comunicati, con partenza a orari prestabiliti. Il percorso sarà di circa 2,5 km, con una decina di tappe che permetteranno di camminare in tutta tranquillità per raggiungere la parte alta della città, tra sorprese, intrattenimento e degustazioni.

La durata totale è di circa due ore per ciascun gruppo, guidato da uno speciale cicerone. Sul percorso si troveranno punti di degustazione offerti da produttori locali e in collaborazione con i ristoratori del centro storico.

Si svolgerà anche in caso di maltempo, con le degustazioni al coperto. Info su “evisogo.eviso.it” prenotando per un massimo di 10 persone o direttamente presso la sede eVISO in via Silvio Pellico 19 a Saluzzo.

La pre-iscrizione online andrà poi confermata con il pagamento (5 euro) per tutti gli iscritti, da effettuarsi presso la sede eVISO da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 18 (info 0175-44648, ufficio Eventi), pena la cancellazione dell’iscrizione.

Una volta effettuato il pagamento gli iscritti riceveranno una e-mail di conferma, con le indicazioni precise su percorso, orario di partenza del gruppo e programma dell’evento, ideato nel 2018 per valorizzare i beni culturali della città in cui è nata la società, “aiutando i cittadini a diventare più consapevoli e più attenti al territorio, scoprendo le bellezze nascoste tra i monumenti e i beni architettonici del centro storico - spiega Marco Jorio del team Marketing eVISO.

Negli anni ci siamo accorti che questo format è molto apprezzato sia da chi ha già una conoscenza approfondita della città - un vero gioiello italiano - sia da chi ne ha solo sentito parlare o manca da anni.

Vale davvero la pena di guardare Saluzzo ogni volta con occhi nuovi”.

"Il ricavato delle iscrizioni verrà interamente devoluto alla Caritas Diocesana di Saluzzo per l’emergenza in Ucraina” aggiunge Domenica Sorasio del team Eventi eVISO. “Come sempre abbiamo coinvolto i ristoratori e i produttori locali, per sottolineare come il tessuto economico sia strettamente legato al turismo e ai beni culturali. Anche associazioni locali e volontari collaborano alla manifestazione e grazie a loro potremo devolvere una cifra ancor più significativa”.

Per dare la possibilità a chi vuole partecipare alla raccolta fondi, pur senza essere presente il 7 maggio, verrà effettuata una raccolta donazioni parallela, il cui intero ricavato sarà devoluto alla stessa Caritas Diocesana di Saluzzo per l’Emergenza Ucraina.

Basterà semplicemente recarsi presso la sede eVISO in via Silvio Pellico 19 a Saluzzo da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 18 e procedere alla donazione. Per info team Eventi eVISO 0175.44648.