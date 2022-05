Volley A2M, Cuneo ad un passo dalla finale. Gabriele Costamagna: "Un lavoro di squadra, da noi non ci sono gelosie" (VIDEO)

"Il nostro obiettivo è quello di raggiungere subito la finale. E quando ci saremo, sappiamo benissimo che cosa vogliamo". Non usa mezzi termini Gabriele Costamagna, deus ex machina della BAM Acqua S. Bernardo Cuneo a pochi giorni da gara-2 della semifinale promozione di A2 maschile.

Ruolo di vice presidente esecutivo, Costamagna è innanzitutto il primo tifoso della squadra: quando i suoi giocatori scendono in campo si trasforma e, spesso, l'ultras che è in lui prende il sopravvento sulla figura professionale. Da lunedì al sabato, però, è punto di riferimento per atleti, staff tecnico e dei suoi collaboratori: "Siamo una società che non vive di gelosie, lavoriamo e ci divertiamo", tiene a precisare.

Gabriele Costamagna commenta così il 3-1 con il quale domenica scorsa la BAM Acqua S. Bernardo Cuneo ha piegato i Lupi Santa Croce, portandosi avanti 1-0 nella serie: "Per ora non abbiamo fatto nulla, ma sono contento di come abbiamo affrontato gara-1. Tutti insieme abbiamo interpretato nel modo giusto l'approccio alla trasferta, la vittoria è il frutto di un ottimo lavoro di squadra. Sono davvero molto soddisfatto".

Il vice presidente sa che quella di domenica potrebbe essere una giornata storica per la Cuneo del volley, che esattamente 11 anni dopo (anche se nella categoria inferiore e con una nuova società), potrebbe approdare ad una finale di campionato: l'ultima volta fu l'8 maggio 2011.

Ed anche quella volta si giocava in casa, con l'allora Bre Banca Lannutti che s'impose 15-12 al tie-break contro una Lube Banca Marche Macerata mai doma: i marchigiani ammainarono bandiera bianca al termine di 5 grandi sfide, di fronte ad un palazzetto stracolmo con 5.000 spettatori.

"Finalmente non ci saranno limitazioni di capienza - precisa Gabriele Costamagna - anche se sarà ancora obbligatorio avere la mascherina FFP2. Domenica avremo la possibilità di scrivere un piccolo pezzo di storia sportiva di Cuneo e per farlo abbiamo bisogno di tutta la città".

Il vice presidente di Cuneo Volley ha risposto ad altre nostre domande, che vi proponiamo nell'intervista video a seguire.