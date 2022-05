Ad Andonno l'assemblea anniale del Consorzio della chiocciola di Borgo

In un’atmosfera di ritrovata convivialità si è svolta al Ristorante Ruota Due di Andonno l’Assemblea annuale del Consorzio della chiocciola di Borgo e delle sue valli. La buona partecipazione e la riconferma quasi nella sua totalità degli iscritti, nonostante il periodo non certo favorevole, ha conferito all’incontro una nota positiva, come pure l’arrivo di due giovani elicicoltori e di una cooperativa di Aosta con attività elicica e di ristorazione. Nella relazione annuale il Presidente ha sottolineato con soddisfazione la completa realizzazione delle iniziative programmate, nonostante il persistere dell’emergenza sanitaria, oltretutto arricchite da opportunità creatasi nell’arco dell’anno.

La collaborazione con Legambiente e Pro Natura, ha proseguito Giordana, ha permesso la realizzazione in luglio di un evento, congiuntamente con la Condotta Slow Food, al Parco Fluviale di Cuneo per promuovere la biodiversità mediante il lancio di semi di fiori graditi agli insetti pronubi. Collaborazione proseguita con “La Festa della chiocciola” in ottobre al Bioparco di Bottonasco, in fase di allestimento nel vecchio sito della polveriera. Un nutrito gruppo di appassionati ha potuto assistere all’illustrazione del ciclo della chiocciola, con l’utilizzo da parte degli esperti del Consorzio di un terrario con soggetti nelle varie fasi di sviluppo, le chiocciole sono poi state identificate con smalti indelebili e immesse in un’area dedicata.



Nel settore della promozione gastronomica è stata realizzata in luglio la serata della Chiocciola Estiva presso l’Open Baladin di Cuneo, per la Fiera del Marrone si è organizzata al Grill del Lovera una cena benefica con i prodotti tipici del nostro territorio il cui incasso è stato totalmente devoluto all’Associazione Emergency di Gino Strada.



Un notevole impegno è stato profuso nell’organizzazione della Fiera Fredda con l’allestimento nel cortile del Palazzo Bertello di un punto di somministrazione di piatti a base di chiocciole preparate dai nostri Ristoratori. Nella casetta del Consorzio vendita delle chiocciole dei nostri Elicicoltori e dell’esclusivo salame di lumaca, oltre al punto informativo sul mondo della chiocciola. Sempre nei giorni di sabato e domenica, nello stesso spazio, è stato allestito un mercatino dei prodotti Slow Food della Condotta di Cuneo e valli. Tra le altre iniziative è stato riproposto il concorso fotografico “La chiocciola di Borgo tra natura e arte”, con premiazione e esposizione delle opere. Non ultimo in fatto di importanza il convegno scientifico “Sostenibilità dell’allevamento elicico tradizionale e rapporti con l’ecosistema” organizzato in collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico del Piemonte. Nell’ambito del convegno è stata presentata dal Senatore Mino Taricco la proposta di legge sulla regolamentazione del settore elicico, in merito alla quale il Consorzio aveva già espresso dubbi su alcuni punti, proficuo è stato il confronto. Il rapporto di collaborazione instaurato con l’IZS porterà, a breve, all’attivazione di un Centro di Referenza di elicicoltura presso la sezione di Cuneo e a progetti di ricerca, di cui uno già in fase di realizzazione.

Le quattro serate promozionali realizzate con la chiocciola di Borgo abbinate ai nostri prodotti di eccellenza del territorio, hanno dato riscontri molto favorevoli per la partecipazione e il gradimento, si è toccato l’apice con la cena dell’albergo dell’agenzia di Pollenzo con circa cento partecipanti. I favorevoli riscontri derivanti dall’attività promozionale, i buoni risultati per la collocazione sul mercato a prezzi adeguati delle produzioni, l’entusiasmo e la competenza dei nuovi innesti fanno ben sperare e danno nuovo impulso alla nostra attività. La serata si è conclusa con la cena sociale offerta ai propri iscritti dal Consorzio.