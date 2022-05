"Il teatro per me non è soltanto espressione, ma luogo dell'anima": l'incontro con Giulia Pont

La fine di una relazione e quello sperimentare, in maniera curiosa ed accattivante, il potere terapeutico del teatro. Un pubblico partecipe, non soltanto perché il tema dell'amore è per ciascuno frutto di molto coinvolgimento, ma per quell'essere reso protagonista in prima persona di uno spettacolo dove l'improvvisazione gioca un ruolo assolutamente imprescindibile.

Moltissimi applausi sabato sera, 30 aprile, al teatro Iris di Dronero. In scena lo spettacolo 'Ti lascio perché ho finito l'ossitocina', scritto ed interpretato dall'attrice Giulia Pont. Un viaggio divertente, capace di smuovere intime emozioni ed anche interrogare, organizzato da Santibriganti Teatro nell'ambito de 'E le risalite' stagione teatrale condivisa con Busca, Caraglio e Dronero. Alla regia Francesca Lo Bue e come tecnico luci Rosa Vinci.

"Fatevene una ragione, io nella vita farò l’attrice”. Raggiunta la maggiore età Giulia Pont non aveva avuto dubbi nel comunicare la sua aspirazione ai genitori. Decisa, desiderosa di affermare quello che per lei non poteva rimanere soltanto una passione alla quale dedicare il proprio tempo libero.

Nel 2010 la laurea in Dams Teatro, diplomandosi l'anno successivo, nel 2011, presso l'Atelier Teatro Fisico di Torino (2011) diretto da Philip Radice. L'attrice si è formata con maestri quali Eugenio Allegri, Jean Meningue, Philippe Hottier, Rita Pelusio, Laura Curino, Andrè Casaca, Carlo Boso.

Non soltanto nell'interpretare, Giulia Pont ha voluto impegnarsi anche nella scrittura, poiché dice: "Scrivendo si può giocare a trasformare gli incidenti della vita in storie divertenti e catartiche." Così nel marzo del 2012 'Ti lascio perché ho finito l’ossitocina'.

"Partendo da un episodio realmente accaduto, dall'essere appunto lasciata dal mio fidanzato, ho voluto scrivere questo spettacolo. Il teatro per me non è soltanto espressione, ma luogo dell'anima, viva sensazione dell'essere. Sì, io con il teatro sono, profondamente riconosco me stessa."

Più di un centinaio di repliche in tutta Italia. Lo spettacolo si è classificato primo al concorso di monologhi UNO di Firenze e nel 2013 partecipa, con grande successo di pubblico, al Torino Fringe Festival.

Giulia Pont, inoltre, lavora anche in diversi spettacoli della compagnia Action Theatre in English, diretta da Rupert Raison, ed è entrata nel cast de 'Il medico per forza' di Molière, prodotto da Mulino ad Arte. Nel 2016 ha conseguito il diploma presso il corso di perfezionamento per attori Shakespeare School, diretto da Jurij Ferrini e con maestri quali lo stesso Ferrini, Cristina Pezzoli, Valerio Binasco, Marco Lorenzi, Alessandra Frabetti e altri.

Due anni dopo, nel 2018, è stata scelta da Tino Sehgal come performer di alcune delle sue opere per OGR e Fondazione Sandretto Re Rebaudengo. Inoltre ha debuttato, come scrittrice insieme a Corrado Trione ed anche interprete, nella rassegna Il cielo su Torino del Teatro Stabile di Torino, con lo spettacolo 'Effetti indesiderati anche gravi': in scena con lei Lorenzo De Iacovo. Sempre in quell'anno ha fondato, insieme ad altri 23 colleghi, la compagnia Crack24 e scritto 'Non tutto il male viene per nuocere, ma questo sì' di cui ha affidato la regia a Carla Carucci: lo spettacolo è attualmente in programmazione in diversi teatri d'Italia.

Ancora si commuove Giulia Pont ripensando a quel giorno di fronte ai genitori: "Soltanto in parte, nelle scelte, forse si tratta di coraggio, quanto più di ascolto profondo di quello che siamo. È davvero una cosa bella, a volte, l'irrinunciabilità!"

Per tenersi aggiornati e conoscere le date dei prossimi spettacoli di questa talentuosa attrice è possibile seguirla sulle pagine social, facebook ed instagram, oppure visitare il sito http://www.giuliapont.com/.