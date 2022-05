Settantatré anni fa la scomparsa del Grande Torino: l’omaggio dei tifosi agli “Invincibili” [FOTO]

Il 4 maggio è il giorno del ricordo. Il giorno in cui il Torino F.C. onora la sua Leggenda, la squadra che lo ha reso grande, gli uomini che hanno costruito il mito.

A 73 anni dalla tragedia di Superga, gli “Invincibili” sono stati ricordati in diverse piazze con la consueta giornata di rimembranza e comunità.

Mercoledì 4 maggio, tanti tifosi granata sono arrivati a Torino anche dalla Granda per un pellegrinaggio laico, che ha toccato il Cimitero Monumentale e la collina della tragedia, dove sono stati letti i nomi dei caduti.

Successivamente, riflettori e supporters si sono spostati allo stadio Filadelfia per la partitella in famiglia della squadra allenata da Ivan Juric, in cui ha brillato il “Gallo” Belotti, autore di un bellissimo gol.