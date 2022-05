Le aziende di Cascine Piemontesi in vetrina a QuintEssenza a Savigliano

Domenica 15 maggio, dalle ore 9 alle 19, la Confagricoltura di Cuneo e il consorzio Cascine Piemontesi saranno presenti alla manifestazione QuintEssenza a Savigliano. Le piazze e le vie della città si trasformeranno in un selezionato mercato in cui saranno esposti prodotti di origine naturale e biologica. Le aziende aderenti al consorzio Cascine Piemontesi saranno presenti per proporre le loro eccellenze gastronomiche, tra cui vino, nocciole lavorate e semilavorate, ortofrutta e fagioli. Per maggiori informazioni: 0171/692143 o f.dalmasso@confagricuneo.it.

“Siamo ben lieti di tornare a partecipare in presenza alle manifestazioni del territorio; QuintEssenza rispecchia i valori di territorialità e sostenibilità che condividiamo come Cascine Piemontesi e, anche per questo, vi abbiamo aderito con molto piacere – dichiara Marco Bruna, responsabile di Confagricoltura zona Savigliano e Saluzzo –. La presenza a questa manifestazione ci permetterà di far conoscere da vicino le eccellenze dei nostri consorziati al pubblico locale e di sostenerli nella promozione e nella commercializzazione dei loro prodotti”.

Cascine Piemontesi è un consorzio promosso da Confagricoltura Cuneo, nato nel 2020, per creare valore aggiunto e dare visibilità alle realtà consorziate del territorio, unite sotto un unico marchio identificativo, che le promuove attraverso campagne di comunicazione mirate e attività commerciali online. L’obiettivo del sodalizio è quello di affrontare insieme le nuove sfide del mercato internazionale, valorizzando le eccellenze dei singoli che appartengono ad un unico territorio. Sono oltre un centinaio le aziende agricole, agroalimentari e turistiche del Piemonte che hanno aderito a Cascine Piemontesi. Il consorzio ha scelto di mettere al centro la sostenibilità, avviando campagne di sensibilizzazione dei cittadini, promuovendo la filiera agricola locale e italiana, sostenendo la biodiversità e le sfide dello sviluppo agricolo ecosostenibile.