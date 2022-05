A Cuneo si presenta il libro "Il ritorno del guerriero. Guarire l’anima dopo la guerra"

Domani, venerdì 6 maggio, alle ore 16.30, nella Sala del CDT di Largo Barale 1 sarà presentato il libro di E. Tick "Il ritorno del guerriero. Guarire l’anima dopo la guerra", dedicato a un tema di grande attualità, in considerazione delle molte guerre in corso, che non solo distruggono luoghi e uccidono persone, ma provocano negli animi profonde ferite difficili da rimarginare.

L’iniziativa è organizzata dall’Associazione “Teatrino del forno del pane” nell’ambito del progetto “C’è sempre una stella per te” in collaborazione con l’Istituto Storico della Resistenza di Cuneo, e ha il sostegno della Direzione Sanità e Welfare della Regione Piemonte e della Direzione generale del Terzo Settore del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

All’incontro saranno presenti i traduttori del libro, Patrizia Piredda e Gianluca Cinelli, con cui dialogheranno Maria Silvia Caffari e Gigi Garelli.

Info: 349.1934153