Anche a Corneliano è arrivata la casetta di "Libri per tutti”

Una casetta in legno con all’interno libri a disposizione di tutti. E’ quanto allestito dal Municipio di Corneliano in collaborazione con Associ&Rete e la biblioteca presso il porticato del palazzo comunale.



L’iniziativa si realizza grazie all’adesione al progetto “Leggere ovunque”, parte dell’itinerario di biblioteca diffusa. L’inaugurazione ufficiale della casetta si terrà sabato 14 maggio alle ore 16.30, nell’androne del municipio.



Intanto tra chi prende e posa, sono già numerosi i ricambi dei libri di storia, attualità, romanzi, gialli, come sottolinea il primo cittadino Alessandra Balbo: “Una curiosa e apprezzata novità che funziona tantissimo, con al suo interno più libri di prima, letti anche sulla panchina vicina”.



A seguire, ci si sposterà nel salone del centro culturale Cascina del Parroco di piazzetta Trinità per la presentazione del thriller “Tartufi e delitti” dell’autore albese Mauro Rivetti.