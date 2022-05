Finalmente la girandola è tornata a girare alla biblioteca comunale di Marene

Dopo oltre due anni di chiusure, vincoli e paure finalmente nel mese di maggio stiamo ammirando nuovamente la girandola de I colori del vento sventolare liberamente. Infatti durante le quattro settimane di questo mese si stanno svolgendo e avranno luogo la maggior parte degli eventi del progetto volto ad incentivare una lettura accessibile a tutti e il libro come uno strumento di inclusione sociale.

La prima iniziativa ripartita dopo l’emergenza sanitaria sono gli incontri del sabato pomeriggio “Spazio Vivo”. In collaborazione con la psicologa Alice Fantino si è costruito un calendario di laboratori di lettura multisensoriali per i bambini e momenti informativi per gli adulti, coinvolgendo esperti del territorio, tra cui l’Ass. Gruppo Narrazioni di Bra, il team di professionisti saviglianesi del Filorosso, il professor Riziero Zucchi e lo Studio Lamberti di Racconigi.

Dopo il primo appuntamento dello scorso sabato 30 aprile, i prossimi incontri in programma sono per questo sabato 7 maggio, il prossimo 14 maggio e 21 maggio. Tutte le attività inizieranno tra le 16.00 e le 16.30 e avranno luogo presso la Biblioteca Comunale di Marene. Tutti i dettagli degli incontri si possono trovare sul sito www.icoloridelventomarene.it oppure sulle pagine social del progetto e quelle della Biblioteca.

Legato al programma di Spazio Vivo è anche in programma per venerdì 20 maggio alle 20.45 una serata evento in Biblioteca dove verrà presentato il libro “Assoluta mente” insieme alla sua autrice Francesca Somà.

Un altro appuntamento sicuramente da non perdere è lo spettacolo “Mettici il cuore… al resto ci pensa la vita!”. L’opera artistica, giunta alla sua quinta replica, è uno dei momenti più sentiti da tutti i volontari del progetto, perché direttamente coinvolti nella creazione e nello sviluppo di tutta la scaletta delle canzoni della serata cantando, suonando, recitando o traducendo in Lingua Italiana dei Segni in modo da rendere lo spettacolo ancora più inclusivo.

Prima dello scoppio della pandemia nel marzo 2020, il team de I colori del vento era già al lavoro nel preparare lo spettacolo, programmato originariamente il 14 marzo 2020, dieci anni dopo la scomparsa di Federica. Nonostante il periodo complicato appena trascorso, gli artisti non si sono demoralizzati e hanno continuato a lavorare, a provare e a costruire la rappresentazione musicale che verrà condiviso con tutti i cittadini il prossimo sabato 14 maggio alle 21.00 presso il Cinema Aurora di Savigliano.

Dopo le emozioni dello spettacolo si concluderà il mese de I colori del vento con un altro toccante momento dedicato a Federica, musa ispiratrice di tutto il progetto. Infatti il prossimo martedì 24 maggio alle 21.00 in Oratorio avrà luogo la serata “pagine di aquilone” dove Flavia Franco insieme alle amiche della Casa Editrice presenteranno il libro tattile dedicato alla figura di Federica.

Per tutti gli eventi in programma i volontari consigliano agli interessati a partecipare di prenotarsi, per non rischiare di non trovare posto. La prenotazione è molto semplice. Si può contattare telefonicamente la Biblioteca (0172.743936 o 335.7234069) durante l’orario di apertura oppure contattare i volontari sui social network o inviando una mail a info@bibliomarene.com.