Gara nazionale CAT, i migliori (futuri) geometri di tutta Italia si sono sfidati a Cuneo (VIDEO)

Per la terza volta in pochi anni l'Istituto per Geometri "Bianchi-Virginio" di Cuneo ha ospitato la Gara Nazionale Cat (Costruzioni Ambiente Territorio), rivolta ai migliori studenti delle classi quarte geometri d'Italia.

Un onore (oltre che onere organizzativo) derivante dalla vittoria, nella passata edizione, di Eros Bianchi, studente dell'Istituto cuneese: secondo il regolamento , infatti, spetta alla scuola del vincitore dell'anno precedente il ruolo di sede dell'evento.

57 gli studenti in gara (accompagnati da un docente), in rappresentanza di altrettanti istituti scolastici di tutto il Paese, da nord a sud, isole comprese.

Progettazione, costruzioni e impianti, estimo, topografia e sicurezza nel cantiere le materie in cui si sono sfidati durante le prove previste.

La competizione ha già un'esistenza decennale e permette a ragazzi e ragazze di mettersi in gioco, imparare e socializzare.

L’evento ha ricevuto il patrocinio di Comune di Cuneo, Consiglio Nazionale Geometri, Collegi Geometri di Cuneo e Mondovì, Fondazione Crc, Atl del Cuneese, Comuni di Dronero e di Entracque, Aree Protette Alpi Marittime, Conitours.