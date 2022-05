Green pass EU: prorogata la validità sino al giugno 2023

E' ufficiale: il Parlamento Europeo ha esteso la validità del certificato Covid Ue (il green pass) sino a giugno 2023.

La misura è stata approvata oggi (giovedì 5 maggio) per assicurare ai cittadini dell'UE il massimo diritto alla libera circolazione, indipendentemente dallo sviluppo della pandemia da Covid-19. I deputati hanno chiesto agli stati membri di astenersi da promulgare ulteriori restrizioni alla libertà di movimento per titolari di certificato, a meno che non sia strettamente necessario; nel caso lo fosse, le restrizioni comminate dovrebbero configurarsi come limitate e proporzionate.

E' stata chiesta anche una valutazione intermedia a febbraio 2023, per capire se sia necessario abrogare il certificato prima della scadenza.

Per rendere definitivamente valida la proroga, i governi degli stati membri dovranno ancora accordarsi con l'Unione. Si punta all'approvazione definitiva entro il prossimo 30 giugno.