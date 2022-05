In via Avogadro a Cuneo si abbattono gli alberi per far posto alla pista clclabile

Nei giorni scorsi via Avogadro, a Cuneo, proprio all'incrocio con corso Nizza, è stata interessata dall'abbattimento di alcuni alberi, degli aceri. Al loro posto, spostati di circa tre metri indietro rispetto al vecchio filare, sono stati piantati dei nuovi alberi, dei tigli.

Un residente della zona ci ha scritto evidenziando come gli alberi fossero sani. I tigli, tra l'altro, impiegheranno decenni prima di essere degni sostituti di quelli abbattuti.

E' sicuramente vero quello che evidenzia il lettore, ma non è nulla che non fosse già stabilito, come evidenzia l'assessore competente Davide Dalmasso. In quell'area verrà infatti realizzata la pista ciclabile di collegamento da via Avogadro verso corso Nizza, congiungendola con quella tra corso Nizza e San Rocco Castagnaretta e con l'asse rettore verso piazza della Costituzione.

Gli alberi sono quindi stati abbattuti per far posto alla pista ciclabile. I nuovi saranno arretrati. Ne sono poi stati abbattuti anche alcuni vicino a dei garage privati.

L'area è quella di Parco Parri. E sarà tutta interessata da lavori viari. L'amministrazione si propone di accordare a pedoni e ciclisti una più ampia sicurezza realizzando un attraversamento semaforico su via Avogadro, mentre all'incrocio con via don Orione l'idea sarebbe di realizzare una piazza attraversante, un incrocio rialzato con le stesse caratteristiche viarie attuali.