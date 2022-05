L’Aci Cuneo invita le scuole primarie cuneesi a partecipare a “Disegna la tua strada sicura”

L’Automobile Club Cuneo invita le scuole primarie della provincia di Cuneo a partecipare all’iniziativa “Disegna la tua strada sicura”, un’importante campagna di sensibilizzazione promossa dall’Aci nazionale con il patrocinio del Ministero dell’Istruzione. L’iniziativa, che affronta il tema di sicurezza della strada invitando i più piccoli a colorare e completare un disegno sulla base della propria idea di “strada sicura”, è proposta in occasione della Giornata Europea per la Sicurezza Stradale prevista per venerdì 6 maggio. Aci Cuneo esporrà sul proprio sito e sui canali digitali i disegni ricevuti. Per partecipare, ogni insegnante dovrà selezionare da 1 ad un massimo di 3 disegni (anonimi per ragioni di privacy) che trasmetterà per e-mail nella quale specificherà il nome della scuola e della classe. I disegni dovranno essere fotografati in formato JPG (l’immagine deve essere in alta risoluzione HD) ed entro il 13 maggio trasmessi all’Automobile Club Cuneo all’indirizzo segreteria@acicuneo.it. Per maggiori informazioni visionare il filmato dell’iniziativa al link youtu.be/ntknRZ1UyfQ

“La partecipazione a ‘Disegna la tua strada sicura’ è rivolta a tutte le scuole primarie che saranno informate, nei primi giorni di maggio, dal Ministero dell’Istruzione, attraverso un’apposita comunicazione contenente tutti i dettagli per partecipare – sottolinea il direttore dell’Automobile Club Cuneo, Giuseppe De Masi -. La campagna di sensibilizzazione rappresenta un’occasione per diffondere ai bambini importanti informazioni legate alla strada e alla sua sicurezza. Le nostre strade sono importanti e vanno usate in maniera sicura. Come? Con impegno, sensibilizzazione e un po’ di immaginazione, magari quella dei bambini. Il 6 maggio, Giornata Europea della Sicurezza Stradale, maestre e maestri di tutta Italia parleranno di strade sicure. I bambini condivideranno la loro idea di sicurezza e poi disegneranno con l’aiuto delle immagini messe a disposizione sul sito Aci. Educare i più piccoli ad una mobilità sicura e sostenibile è fondamentale per creare una cultura comune per la tutela della propria salute e di quella degli altri”.

I docenti interessati potranno scaricare i materiali didattici direttamente dal sito dell’ACI al link https://www.aci.it/laci/disegna-la-tua-strada-sicura.html

Il materiale comprende disegni da stampare e distribuire ai bambini che potranno colorare e completare a seguito di una dinamica di classe nella quale l’insegnante suggerirà momenti di riflessione rivolgendo le domande appositamente predisposte presenti nel sito ACI unitamente ai disegni. Il 1° giugno sul sito internet dell’ACI e poi sul portale Edustrada.it sarà pubblicato un filmato con i migliori disegni dei bambini insieme all’elenco delle scuole che hanno preso parte alla campagna.