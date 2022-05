Trecento giorni di chiusura e costi alle stelle: contributo straordinario di 60mila euro per lo Stadio del nuoto di Cuneo

Se ne è parlato tantissimo: il Covid, tra le tante conseguenze, ha avuto quella di ridurre l'attività sportiva della popolazione. La chiusura di piscine, palestre e impianti sportivi ha infatti comportato, soprattutto tra le fasce più giovani della popolazione, una riduzione drastica della pratica motoria e sportiva.

Non c'è solo l'aspetto dell'utenza, c'è anche quello della stabilità economico-finanziaria delle società che hanno in gestione impianti sportivi, chiusi o ad attività ridotta per tantissimi mesi, a partire dal febbraio 2020. Tra gli impianti che maggiormente hanno risentito delle conseguenze del Covid ci sono sicuramente le piscine che, come se non bastasse, hanno dovuto fare i conti con i costi energetici schizzati alle stelle e che su questi impianti impattano in maniera fortissima. Basti pensare al riscaldamento dell'acqua e dell'aria. I costi hanno subito un'impennata dal 70 al 100%.

Impossibile sopravvivere: il grido di allarme delle piscine è da mesi che viene lanciato. Il Comune di Cuneo, con una delibera di Giunta dello scorso 28 aprile, ha deciso di sostenere la società che gestisce la piscina comunale della città.

Lo Stadio del Nuoto della Città di Cuneo è affidato in gestione, fino al 2045, con contratto stipulato in data 18 giugno 2012, alla società Granda Gesport S.r.l. Con nota del 5 aprile 2022 la società ha formalmente richiesto la ridefinizione delle condizioni contrattuali in essere relative alla gestione dello Stadio del Nuoto della Città di Cuneo, al fine di raggiungere il riequilibrio economico-finanziario del Contratto di Concessione.

Una richiesta assolutamente comprensibile, visto che la piscina, in ragione delle misure precauzionali stabilite a livello nazionale e regionale per Covid-19, ha registrato 146 giorni di chiusura nel 2020 e 142 nel 2021, 157 giorni di apertura con limitazioni e contingentamenti nel 2020, 223 giorni nel 2021 e 100 nel 2022 (ad oggi), senza tuttavia poter azzerare o ridurre significativamente i costi energetici della struttura.

A tutto questo, appunto, si sommano i costi energetici e gestionali dello Stadio del Nuoto, che sono interamente a carico del gestore dell’impianto, a differenza di tutti gli altri impianti sportivi comunali della Città

Il Comune di Cuneo ha ritenuto legittima la richiesta di ridefinizione del contratto, stabilendo di intervenire tempestivamente al fine di garantire la prosecuzione del servizio offerto dai gestori dello Stadio del Nuoto alla Città.

Come? Riconoscendo in via forfettaria € 150,00 per ogni giorno di chiusura e € 35,00 per ogni giorno di apertura con limitazioni, per un totale complessivo pari a € 60.000,00.

Un intervento importante, ma sicuramente non sufficiente a ristorare gli impianti natatori, che stanno vivendo forse la più grande crisi di sempre. Con perdita di utenza e costi ormai insostenibili.