Robilante ospita un pomeriggio dedicato al fumetto

Dopo una serie di appuntamenti per i giovani tra i 15 e i 18 anni il progetto ‘Prossima Fermata: Biblioteca!’ sabato 7 maggio propone presso la ex Confraternita di Santa Croce di Robilante due eventi rivolti a un pubblico di tutte le età.

Nel giorno che seguirà la partenza del Giro d’Italia da Budapest si inizierà alle ore 15:00 con il laboratorio creativo di fumetto ‘Un fumetto a tappe’, all'interno del quale si esplorerà il paese individuando scorci e angoli da disegnare dal vero per poi costruire una tavola a fumetti utilizzando la tecnica del collage. Fonte di ispirazione sarà il fumetto ‘Bartali - La scelta silenziosa di un campione’, illustrato da Lorena Canottiere, una delle più importanti autrici del graphic novel italiano e guida d'eccezione dei partecipanti, che dovranno portare con sé il materiale che preferiscono per disegnare dal vero (carta, matite, pastelli, acquerelli…); forbici, colla e tutto il necessario per il collage verranno forniti dall’organizzazione. Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria a info@stazionedelleidee.it entro giovedì 5 maggio.

Alle ore 18:00 Lorena Canottiere e lo scrittore Julian Voloj, in collegamento da New York, presenteranno ‘Bartali - La scelta silenziosa di un campione’, biografia di Gino Bartali a fumetti uscita a gennaio per Coconino Press. Lorena Canottiere con le sue immagini suggestive e i colori accesi e Julian Voloj con i suoi testi rigorosamente documentati hanno dato vita a un’opera che racconta i trionfi sportivi di Bartali, vincitore di tre Giri d’Italia e di due Tour de France, ma anche e soprattutto l’impresa più bella e meno conosciuta dell’uomo, la sua attività di messaggero

clandestino che durante gli anni della Seconda guerra mondiale aiutò tanti ebrei a sfuggire alla persecuzione nazifascista. L’appuntamento, a ingresso libero fino a esaurimento posti, è organizzato in collaborazione con associazione Limodoro e i ragazzi della Stazione delle Idee di Robilante.