Rodello accoglie l'installazione itinerante Metamorphoseon

Sabato 7 maggio dalle ore 15 alle ore 18 sarà aperta al pubblico, con inaugurazione alle ore 17, l’installazione itinerante METAMORPHOSEON presso la Chiesa dell’Annunciazione (Chiesa dei Battuti- Teatro) via Caduti n. 6, Rodello, a cura dell’ artista Margherita Caliendo, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Rodello e con la partecipazione degli artisti e fotografi Andrea Caliendo, Daniela Ceppa, Claudia Cravero, Sabrina Scanu, Marta Valls e il corpo di ballo costituito dai ballerini Martina Deputato, Sinta Riti, Loris Cigolini, dell’Associazione “Neomenia Project”

Al centro della proposta della curatrice M. Caliendo c’è l’osservazione della vita di un bosco, base di una riflessione che invita lo spettatore ad andare oltre l’immagine per predisporsi ad un viaggio introspettivo.

Momento poetico e di scoperta, l’opera si sviluppa attorno al tema del Tempo dove tutto cambia e si trasforma, ma le tracce lasciate rimangono. Qui si infrange il confine che separa il pubblico dall’opera e si sviluppa un dialogo, senza soluzione di continuità, durante i diversi luoghi coinvolti nel progetto.

Nell’installazione si svelano le combinazioni della Natura e degli ambienti indagati: fotografie e opere pittoriche, reali e immaginate, si fondono attraverso l’accostamento di elementi organici e artificiali.

Metamorphoseon è un’opera “precaria” e in continua evoluzione, in cui la caratteristica del non essere definita e conclusa è testimonianza dell’inafferrabilità dell’ambiente e dell’impossibilità di restituirne appieno la complessità non solo fisica ma anche emotiva.

I luoghi che la compongono sono:“il Bosco metamorfico”, realizzato da Margherita Caliendo, vero elemento di interazione con i fruitori, composto dalle tele dipinte, dal tappeto di corteccia, pietre e argilla. “La Foresta degli sguardi” in cui prendono vita le opere dei fotografi: Sabrina Scanu, che realizza il suo bosco in una delle accezioni metaforiche più frequenti dell’immaginario collettivo, cioè come il luogo dello smarrimento, dell’ignoto e della rinascita; Andrea Caliendo per cui il bosco, che per sua natura è misterioso e accattivante, si presta a molte interpretazioni. E’ un ambiente onirico ed evanescente nel quale tutto muta e si trasforma sotto gli occhi di chi lo guarda. Marta Valls invece ci parla di sentieri intricati, di un bosco sospeso tra magia e mistero, dell'ansimare di una corsa liberatoria, della metamorfosi nell'acqua cristallina e afferma: “Non sono forse questi alcuni essenziali ingredienti delle fiabe tradizionali? “.

“Il Diorama” realizzato grazie alla collaborazione della fotografa Daniela Ceppa,

che ci propone un suo personalissimo bosco “di alberi che non hanno confini o un traguardo da raggiungere. Di alberi che nel loro percorso infinito mettono insieme cielo e terra, chioma e radici, aria impalpabile e suolo granitico. Di alberi trasparenti e concreti, eterei ed eterni, silenziosi e sempre presenti”. E della digital painter Claudia Cravero, che invece ha preferito interpretare il sottobosco, che sta a contatto con le radici, in basso, vicino ai segreti nascosti della terra. Che muta con il mutare delle stagioni e dà forza alle sue creature metamorfiche, che assumono così il colore delle foglie, della neve e della nebbia.

“La Montagna delle ombre”, installazione di Videort realizzata dalla curatrice in collaborazione con l’Associazione “Neomenia Project”, dove su un ambiente innaturale ombre di un ancestrale passato ci chiamano, coinvolgendoci.

Infine “Il luogo dei Ricordi stratificati” dove è stata raccolta la documentazione delle mostre già avvenute e dove le tracce dei viaggiatori passati rimangono.