Savigliano, riqualificazione di piazza del Popolo: lunedì 9 maggio si scopre chi ha vinto il concorso d'idee

Si terra lunedì 9 maggio alle 15 nella sala del Comune di Savigliano in corso Roma la seduta pubblica di decrittazione dei documenti amministrativi e la proclamazione della graduatoria relativa al progetto di riqualificazione di piazza del Popolo.

"Tale incontro non si considera come punto di arrivo a chiusura del Concorso, ma è il primo passo del processo di restituzione alla cittadinanza del lavoro dei molti professionisti che hanno partecipato al concorso stesso - ha sottolineato la RUP del concorso d'idee e architetto Miriam Bodino - . Durante l'evento si delineeranno quindi le prossime iniziative, quali il momento di premiazione dei vincitori e le prime indicazioni per la mostra pubblica delle proposte ideative presentate".

Al concorso di idee da cui è scaturita la graduatoria sono state presentate 32 proposte di gara. Una proposta, da ritenersi 'fuori concorso' è arrivata dall'IIS "Arimondi-Eula".

"Un risultato davvero importante, che rispecchia l’interesse e la centralità del tema proposto. La qualità dei progetti è ovviamente ancora da determinare, ma la partecipazione così numerosa al bando è un primo importante segnale che la comunità locale, e non solo, ritiene che ripensare lo spazio urbano di Piazza del Popolo sia un tema primario per lo sviluppo della città".