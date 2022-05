Dopo quella tenuta nel capoluogo, Vaccheria di Guarene si prepara alla ‘camminata ecologica’ con l’obiettivo di ripulire le strade della frazione.

Un’azione "green" volta alla cura del territorio e organizzata da un gruppo spontaneo in collaborazione col Comune e la Protezione Civile locale.

L’iniziativa è libera e rivolta a tutti coloro che hanno voglia di trascorrere qualche ora insieme con questo importante obiettivo.

L’appuntamento è per sabato 7 maggio, con ritrovo alle 9.30 in piazza Don Morone.

Si consiglia di portare un paio di guanti.