"Sono il cancelliere del giudice di pace di Roma, deve pagare 9mila euro per le riviste"

Erano quattro i soggetti imputati davanti al Tribunale di Cuneo con l’accusa di tentata estorsione ai danni di una coppia di Ceva. Per i giudici del Collegio però, nei confronti di A.S., R.P., L.L.R. e C.V. non è stata raggiunta la prova circa la loro responsabilità penale, e così li hanno mandati assolti.

Nel 2018 la coppia ricevé una telefonata in cui le veniva proposto l’acquisto di un volume di riviste dedicate alle forze dell’ordine e ai corpi di pronto intervento come forma riconoscimento degli interventi svolti in occasione delle alluvioni del 1994 e 2008. Marito e moglie, quindi, decisero di comprarlo al prezzo di 90 euro. Tempo dopo, i due vennero nuovamente contattati per un altro acquisto, e così accettarono di pagare altri 130euro.

Ma ad un certo punto però, la situazione precipitò: le telefonate e le ingiunzioni di pagamento per un abbonamento inesistente divennero sempre di più, al punto che nei confronti dei due coniugi, per la Procura, venne tentata una vera e propria estorsione. "Un giorno al telefono parlai con un signore che si presentò come il cancelliere del giudice di pace di Roma -aveva riferito il marito in tribunale-. Mi aveva detto che dovevo pagare 9mila euro per l’abbonamento che avevo sottoscritto, e che se avessi saldato subito avrei avuto uno sconto pagando solo 6mila800 euro".

Le telefonate arrivarono ad essere 15 al giorno. Per la paura, la coppia aveva iniziato a non rispondere più al telefono e all’uomo, ogni volta che lo sentiva squillare, veniva la tachicardia. Poi, un giorno rispose la figlia della coppia: "Si presentò come il dott. Carini, cancelliere del giudice di pace di Roma. Mi propose di nuovo il pagamento. Io andai dai Carabinieri che mi dissero di denunciare subito il fatto. Nella telefonata successiva dissi a questo signore che mi ero rivolta alle autorità, il suo tono si fece minaccioso e disse che avrebbe promosso causa contro mio padre, ma da allora non si sono fatti più sentire".

Per i quattro accusati, tre titolari delle ditte di commercializzazione di riviste e volumi (ma senza alcun legame con le forze dell’ordine), e il titolare del conto corrente su cui avrebbero dovuto essere versati i 6mila 800 euro, il pubblico ministero aveva chiesto pene che andavano dai due ai sei anni di reclusione. Le difese, durante la discussione, avevano sostenuto che all’esito dell’istruttoria, non vi fosse una chiara prova del fatto che i quattro imputati si conoscessero e dunque si sarebbe dovuto escludere il concorso.