Euromontana invita gli attori della montagna a utilizzare i fondi della politica di coesione per rispondere alle sfide delle nostre regioni

Le zone di montagna coprono quasi il 29% dell'Unione Europea e il 17% della sua popolazione. Questo significa che circa un cittadino ogni sei vive in montagna. Queste regioni forniscono diversi servizi ecosistemici a tutta la popolazione europea, come cibo di qualità e acqua dolce, oltre ad essere hotspot di biodiversità e serbatoi di carbonio. Oggi, le montagne affrontano molte delle sfide del nostro secolo: dagli impatti allarmanti del cambiamento climatico alla fuga dei cervelli, all'invecchiamento e alla migrazione verso l'esterno.

Tuttavia, le montagne hanno anche dimostrato che possono affrontare queste sfide e diventare luoghi di resilienza e innovazione. I suoi abitanti hanno costruito sulla loro creatività per coltivare l'innovazione, accelerare la mitigazione e l'adattamento al clima, sostenere il turismo, favorire i giovani e l'occupazione e migliorare la mobilità. L'Unione europea ha contribuito a rendere tutto questo reale attraverso i fondi della politica di coesione. Dal 2009, l'Unione europea ha deciso di prestare "un'attenzione particolare alle regioni di montagna" attraverso l'articolo 174 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Il progetto Montana174 finanziato dall'Europa ha pubblicato una serie di schede informative che illustrano le risorse che la politica di coesione 2021-2027 convoglierà nelle zone di montagna attraverso i programmi operativi e i programmi Interreg. Da queste schede emerge che alcune risorse della Politica di Coesione 2021-2027 finanzieranno la transizione del turismo di montagna verso un turismo che dura tutto l'anno, per sostenere investimenti per colmare il divario di qualità tra le strutture educative nelle zone rurali e urbane, per preservare la biodiversità di montagna, tra molti altri. Alcuni programmi operativi, come quello della regione Auvergne-Rhône-Alpes in Francia, prevedono specifiche "sezioni interregionali" dedicate al Massiccio Centrale. In altri casi, i programmi Interreg transfrontalieri, transnazionali e interregionali possono essere utilizzati per finanziare nuovi progetti nelle montagne europee. Complessivamente, una gran parte del bilancio può essere utilizzata per finanziare la transizione verde e digitale in montagna e per i residenti in montagna.

Euromontana ritiene che la politica di coesione 2021-2027 sia un'enorme opportunità per le regioni di montagna e invita gli attori della montagna a sfruttare questi fondi per rispondere alle sfide delle nostre regioni. A tal fine, Montana174 organizzerà una serie di workshop locali per preparare gli attori della montagna a sfruttare questi fondi tra aprile e luglio 2022.

Contesto: Montana174 è una campagna di comunicazione finanziata dall'Europa che va da ottobre 2021 a settembre 2022 e mira a sensibilizzare sugli impatti della politica di coesione in montagna. È coordinata da Euromontana, l'associazione europea delle zone di montagna, e coinvolge un totale di altri 5 partner in tutta Europa.

Per saperne di più clicca qui