Le caratteristiche essenziali di un soggiorno moderno

Il bello del soggiorno moderno è che non si smette davvero mai di perfezionarlo. Vivendolo, sfruttandolo ed esplorando i cataloghi, si trovano sempre nuovi spunti e nuove idee per cambiare la disposizione dei mobili, aggiornare elementi e sfruttare al meglio gli spazi a disposizione.

Arredare un soggiorno moderno con febal casa significa creare una zona living che tenga in alta considerazione il design e la funzionalità di ogni aspetto, senza rinunciare alla comodità. Questa stanza così polivalente, che impieghiamo per il riposo, le attività sociali e gli hobby, esige un’attenzione particolare per alcune sue caratteristiche essenziali.

Pareti attrezzate e librerie componibili

Atmosfere eleganti e situazioni confortevoli: come si combinano due elementi in apparenza così diametralmente differenti? Il segreto, come sempre, è la capacità di articolare lo spazio in funzione delle proprie esigenze, sfruttando le soluzioni su misura per far esprimere alla stanza il suo vero potenziale.

Nel soggiorno moderno si prediligono gli spazi aperti e fluidi, dove arredi modulari si intersecano tra loro per creare il giusto spazio per ogni cosa. In altre parole, pareti attrezzate e librerie componibili vanno ad articolarsi in una lettura contemporanea di ciò che rappresentano. Ecco, dunque, che il contenitore per eccellenza, ovvero la parete attrezzata, si articola in complementi che attirano lo sguardo e invitano al piacere. Pensiamo per esempio a un elemento portabottiglie su boiserie, da abbinare alle “solite” mensole per creare uno spazio dedicato al momento di convivio per eccellenza.

Anche le librerie modulari creano la giusta armonia negli spazi a disposizione, ricavando idee scenografiche là dove prima c’era solo un semplice muro. Parti dal presupposto che il soggiorno moderno dovrebbe fare sfoggio, con discrezione, delle tue passioni, e immagina una libreria dedicata ad esse, con un tocco di stile in più.

Un’illuminazione ben studiata della zona living

Il soggiorno moderno risponde alle esigenze di coloro che lo vivono, sì, ma rispecchia alcune caratteristiche essenziali che lo rendono tale. La prima in assoluto è la luce. Un soggiorno arredato con cura e i giusti colori ispira una sensazione di bellezza e luminosità naturale che riesce ad aprire, e conferire spazio, anche agli ambienti più piccoli.

Accentuare la luminosità è un gioco di aperture, ma anche di led sotto-mensola da installare sulle librerie, o in prossimità delle boiserie attrezzate a zona bar. Non solo colori, dunque, ma anche luce in tutte le sue forme ed espressioni.

Un coffee table funzionale e di design

Certo, madia e divano, insieme alla libreria, costituiscono gli elementi imprescindibili destinati a tutti i soggiorni moderni. Eppure, c’è un elemento che, quando presente, svolta del tutto lo spazio, rendendolo elegante e incredibilmente funzionale. Stiamo parlando del tavolino, o meglio, del coffee table.

Un elemento spesso trascurato e addirittura tralasciato che può rivelarsi eccellente elemento di design e, al tempo stesso, alleato strategico per aperitivi e momenti di riposo in famiglia o con gli amici.