A fine mese l'inaugurazione del nuovo parco "Ferruccio Parri" di Cuneo: otto ettari per il nuovo polmone verde della città

Si terrà a fine mese, per la precisione sabato 28 maggio, l'inaugurazione del nuovo parco Ferruccio Parri di Cuneo: il nuovo assetto dell'ex piazza d'Armi. La data ufficiale - come comunicato anche dal nostro giornale nelle scorse settimane - è stata resa pubblica l'8 aprile durante un convegno, dedicato proprio all'analisi del progetto del parco.

Una storia che viene da lontano quella del più grande cantiere di un parco urbano in Italia. Iniziata il 27 luglio 2020 con la firma del contratto di realizzazione tra Comune di Cuneo, Euroambiente Srl e Balaclava Srl: il progetto è stato sin da subito definito come ambizioso e innovativo, il più significativo dell'iniziativa 'Periferie al Centro'. E, allo stesso tempo, da anni uno dei più richiesti dalla cittadinanza.

L'obiettivo era - ed è ancora - creare un polmone verde da vivere ogni giorno e aperto a tutta la cittadinanza. Un nuovo, principale, polo d'attrazione per la città.

Ufficialmente i lavori sono iniziati il 21 settembre 2020 con un momento pubblico ufficiale e l'affissione al muro esterno della caserma Montezemolo di cartelloni esplicativi sul nuovo assetto della piazza. Contestualmente, è stato lanciato il sito www.parcoparri.it, che ha permesso in tutti questi mesi agli interessati di seguire lo sviluppo dei lavori "a distanza". Diversi sono stati gli aggiornamenti realizzati dall'amministrazione comunale. Come la visita della V^ commissione consiliare tenutasi il l 14 ottobre 2021 e gli incontri realizzati a cavallo tra l'anno in corso e quello precedente con l'accenno ai lavori di completamento del cantiere e alla realizzazione del chiosco del parco.

L'investimento totale - per la maggior parte coperto dal Piano Periferie - è di 2.740.000 euro.

Parco Parri presenta una superficie complessiva di 70.000 metri quadrati - circa otto ettari - con panchine, giochi d’acqua, campi polifunzionali, un bosco urbano con alberi da frutta e un giardino di piccoli frutti. Al centro si trova una grande area naturale con sentieri immersi nelle alberate e un laghetto da quasi 1.000 metri quadri di superficie. La piantumazione degli oltre 400 nuovi alberi da fusto e delle circa 100 tra piante da frutto, aromatiche e officinali è avvenuta poco dopo l'apertura iniziale del cantiere: anche qui, un unicum in Italia.

Proprio in queste settimane si stanno completando i lavori di aggiornamento della viabillità nella zona del parco, come la posa della pista ciclabile di collegamento tra via Avogadro e corso Nizza.

L'inaugurazione del 28 maggio sarà, inevitabilmente, il punto "d'arrivo" per l'amministrazione comunale attualmente in carica.