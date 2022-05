Alba, Carlin Petrini ospite del Festival Biblico

Prosegue ad Alba il Festival Biblico “E vidi un nuovo cielo e una nuova terra” (Ap 21,1) che domani, venerdì 6 maggio, alle 18.30 presso il palazzo mostre e congressi di piazza Medford, ospiterà Carlin Petrini.

Il fondatore di Slow Food, di Terra Madre e dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche interverrà con una prospettiva geopolitica che si concentra sull'oggi e sul richiamo dell'Apocalisse, a imparare a leggere e a vivere il tempo presente. Un presente che- è bene ricordarlo - è fatto di guerra, crisi energetica, climatica, alimentare, finanziaria.



"Mai come oggi - sostiene Petrini in 'Terra madre' (Saggi Giunti) - il mondo ha avuto paura per il proprio futuro. Il futuro è sempre imprevedibile, ma questo senso di grande incertezza è causato dal modello di pensiero che è stato causa prima delle crisi. Un modello che ha fallito e non sa trovare soluzioni innovative al di fuori del sistema globale che ha creato. L'alternativa a un futuro di crisi deve partire dall'alimentazione: il futuro del cibo è il futuro della Terra. Riscoprire la centralità del cibo nelle nostre vite e nelle nostre attività, ci può aiutare a trovare una chiave interessante per immaginare un futuro migliore".



L'incontro sarà solo in presenza, con obbligo di mascherina.