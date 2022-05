Alba, sei racconti di Fenoglio da ascoltare tra i banchi del suo liceo

Nell’ambito dell’anno fenogliano, il Liceo Classico "Giuseppe Govone" di Alba ha voluto contribuire con uno spettacolo itinerante che si svolgerà sabato 14 maggio proprio nelle aule della scuola che Beppe Fenoglio frequentò e tanto amò, e che gli consegnò un’esperienza fondamentale per la sua esistenza: fu infatti durante gli anni al Govone che il grande scrittore albese conobbe insegnanti per lui decisivi come Cocito, Chiodi e la prof.ssa Marchiaro.



"Resistenze" è il titolo della proposta diretta dal professor Luca Franchelli, all’interno della quale si potranno apprezzare sei racconti di Fenoglio, nei quali verranno ripercorsi momenti della lotta partigiana, come "La profezia di Pablo"; episodi legati a figure di giovani costretti a crescere in fretta in Langa immortalati in "La sposa bambina", "Il gorgo", "Pioggia e la sposa", "Quell’antica ragazza"; scendendo poi ad Alba con "L’affare Abrigo Capra".



Immagini dure, essenziali che fanno risaltare una realtà che non fa sconti a nessuno, nemmeno quando i protagonisti si presentano giovanissimi o deboli: tutti infatti sono chiamati a resistere per non essere ingoiati nell’esistenza mai semplice che Fenoglio ci ha fatto conoscere e amare, ritratta sullo sfondo della sua Langa.



Come intermezzo si è pensato inoltre all’esecuzione di brani musicali in lingua inglese (come ad esempio "Over the rainbow") per sottolineare un ulteriore aspetto che fu caro allo scrittore partigiano.



Lo spettacolo, che ha il patrocinio del Centro Studi Beppe Fenoglio, vedrà gli spettatori, a gruppi di 15 persone, guidati, attraverso le aule del Liceo, ad ascoltare i testi dei racconti.



L’evento avrà inizio alle ore 15,40, verrà ripetuto fino a esaurimento dei gruppi e comunque non oltre le ore 19,40.



Interpreteranno i racconti Irene Benevello, Mery Bordino, Bianca Maria Bovone, Carlotta Fassino, Giada Gasverde, Francesca Lampasona, Alessia Ranzone. Con loro i musicisti Rachele Sacco e Damiano Castellengo.



Per la prenotazione, utilizzare il link: https://form.jotform.com/221096789533365.