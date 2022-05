Covid e disuguaglianze: ne parla la Scuola di Pace di Bra

Recenti evidenze suggeriscono che l’esperienza della pandemia da Covid 19 non è stata vissuta in modo egualitario dalla società italiana, con tassi più elevati di infezione e mortalità tra le comunità più svantaggiate. Sarà questo uno dei temi al centro del nuovo appuntamento organizzato dalla Scuola di pace “Toni Luci” di Bra per venerdì 13 maggio, quando i prof. Carlo Alberto Redi, ordinario di Zoologia all’Università di Pavia, docente presso lo IUSS e membro dell’Accademia dei Lincei, e Manuela Monti, ricercatrice docente di Scienze umane e della vita presso l’Istituto universitario di studi scientifici (IUSS) di Pavia, discuteranno di “Disuguaglianze sociali e disuguaglianze di salute al tempo del Covid”.

L’argomento della serata è assai rilevante, con evidenti riflessi sociali. La prevalenza e la gravità della pandemia è stata infatti amplificata da preesistenti malattie croniche spesso associate a determinanti sociali della salute, come le condizioni abitative e di lavoro e l’accesso a un’assistenza sanitaria di qualità. Nello stesso tempo, come confermato dal rapporto annuale pubblicato in occasione dell’apertura del Forum di Davos dalla ong internazionale Oxfam, la pandemia ha accresciuto in modo esponenziale il divario tra ricchi e poveri, con un rapido aumento delle fortune concentrate nelle mani di poche persone. Insomma, grazie alla pandemia diverse disuguaglianze hanno finito per intersecarsi.

Come per gli altri appuntamenti, l’incontro si svolge a partire dalle 21 presso l’Auditorium di BPER Banca in via Adolfo Sarti 8. L’ingresso è libero e non si richiede più il green pass. Ancora necessaria invece la mascherina FFP2. Prenotazione obbligatoria scrivendo a scuoladipacedibra@gmail.com.

Il programma 2022 della Scuola di Pace prevede ancora un appuntamento, in calendario per domenica 29 maggio quando, in collaborazione con Il Salone del Libro per Ragazzi, si terrà “Scambia, dona, ricicla” a cura dell’associazione Piedi per terra. Per maggiori informazioni è possibile scrivere a mosaicobra@gmail.com.