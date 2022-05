Lansdale a Cuneo per presentare il suo "Moon Lake"

Nuovo appuntamento firmato Scrittorincittà, a Cuneo: lunedì 23 maggio alle 18, nella sala polivalente del CDT di largo Barale, Joe R. Lansdale presenterà dal vivo "Moon Lake" (Einaudi).

A dialogare con l'autore di Gladewater, Texas - autore di oltre venti romanzi e centinaia di racconti, forse il piú geniale autore di genere contemporaneo - sarà Chiara Codecà.

"Moon Lake" racconta di Daniel, che ha solo quattordici anni quando una sera di ottobre la sua infanzia naufraga nelle acque buie del lago eponimo. Per tutto il tempo la verità è rimasta nascosta sotto lo scintillio della luna. Ma adesso, per «Danny», è arrivato il momento di dare un senso al suo dolore. Il grande ritorno di Lansdale, un romanzo sulla scoperta del male e la fine di ogni illusione. Un capolavoro accanto a libri indimenticabili come "In fondo alla palude" e "La sottile linea scura".

L'incontro sarà gratuito con prenotazioni online, e sarà raccomandato l'uso della mascherina. Per info: info@scrittorincitta.it/0171444822.