Vuoi debuttare in un ruolo de "La Bohème" o de "Il Barbiere di Siviglia"? Partecipa al concorso lirico Enzo Sordello

Tutto pronto per la settima edizione del Concorso Lirico Internazionale Enzo Sordello che può dare la possibilità di debuttare in un ruolo de "La Bohème" di G. Puccini o de "Il Barbiere di Siviglia" di G. Rossini.

Il concorso è aperto a cantanti lirici di tutti i registri vocali e di ogni nazionalità, senza limiti d’età. La fase eliminatoria, e la finale si svolgeranno presso la Sala San Giovanni sita in via Roma a Cuneo, giovedì 2 e venerdì 3 giugno.

La domanda di partecipazione va fatta entro martedì 31 maggio inviando la scheda di iscrizione compilata alla e-mail concorsosordello@libero.it

I concorrenti dovranno presentare quattro brani tratti dal repertorio operistico italiano e straniero di almeno due autori diversi, in tonalità e in lingua originale. Almeno due arie devono essere in lingua italiana. E' obbligo un brano de "La Bohème" di G. Puccini e/o "Il Barbiere di Siviglia" di G. Rossini

L'orario di convocazione all'eliminatoria sarà comunicato tramite e-mail il 1 giugno 2021 entro le ore 18.

Il concorso si articolerà in due fasi: eliminatoria e finale.

Nella fase eliminatoria il concorrente eseguirà un brano a sua scelta fra i quattro segnalati nella domanda di iscrizione. La giuria ha facoltà di interrompere, far ripetere l’esecuzione o chiedere l’esecuzione di un secondo brano tra quelli presentati. Al termine delle prove eliminatorie la commissione comunicherà l’elenco degli idonei alla finale. I concorrenti, terminata la loro prova eliminatoria, saranno liberi di lasciare la sede del concorso. I concorrenti che avranno ricevuto l’idoneità alla prova eliminatoria e che quindi accederanno di diritto alla finale saranno ricontattati telefonicamente dalla Segreteria del concorso dopo le ore 20.

La finale è aperta al pubblico. I concorrenti canteranno una o due arie scelte dalla giuria tra quelle presentate. Al termine della fase finale la giuria eleggerà i vincitori e saranno consegnati premi e diplomi.

La giuria è composta dal tenore Andrea Elena; dal tenore Angel Pazos, direttore artistico dell'associazione lirica Luis Mariano (Irun – Spagna); Paul-Emmanuel Thomas, direttore d’orchestra e direttore artistico del Festival internazionale di Mentone (FR); Nina Monaco soprano, docente di canto presso il Liceo Musicale Ego Bianchi di Cuneo, e Roberto Punzi, direttore artistico dell'associazione Amici per la Musica di Cuneo. Il giudizio della giuria è insindacabile ed inappellabile.

I premi. Al primo classificato diploma e premio di 300 euro; al secondo diploma e premio di 200 euro; al terzo classificato diploma e premio di 100 euro.

Il premio speciale "Adriana Cuna", di 200 euro, è riservato a concorrenti con meno di 30 anni di età.

Tra i candidati del concorso potranno essere assegnati i seguenti ruoli dell’opera Bohéme: Musetta, Rodolfo, Schaunard, Colline, Benoît, Parpignol, Alcindoro. L'opera sarà prodotta in collaborazione tra l’Associazione Amici per la Musica di Cuneo, l'associazione Lirica Luis Mariano di Irun (Spagna) e l’associazione LYRICA di Neuchatel. Andrà in scena il 13 luglio a Cuneo nell'ambito del Cuneo Classica Festival e il 1 Agosto a Bra.

Tra i candidati del concorso verranno selezionate voci idonee a partecipare all’opera Barbiere di Siviglia di G. Rossini prodotta dall’Associazione Amici per la Musica di Cuneo nel mese di Settembre e si eseguirà nell'ambito del Cuneo Classica Festival. Ruoli da assegnare: Rosina, Conte d'Almaviva, Bartolo, Basiglio, Berta,

L'associazione Incontri d'Autore avrà inoltre la facoltà di invitare i candidati ritenuti meritevoli a sostenere un concerto nell'ambito della propria rassegna estiva 2022, così come l'associazione Amici della Musica di Savigliano.