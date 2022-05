Il centrodestra albese fa il punto dopo tre anni di lavoro con la Giunta Bo

Elisa Boschiazzo, Marco Marcarino ed Emanuele Bolla, referenti rispettivamente dei partiti Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia nella giunta cittadina di Alba, annunciano un grande incontro pubblico aperto ai cittadini per fare il punto sullo stato di attuazione del programma amministrativo della coalizione del centrodestra e per porre le basi su cui lavorare per i prossimi due anni, a pochi mesi dal superamento della metà del mandato della coalizione del sindaco Carlo Bo.



I partiti e il sindaco Carlo Bo, leader della coalizione cittadina di centrodestra, comunicano che venerdì 13 maggio, alle ore 21, presso il Palazzo Mostre e Congressi di piazza Medford, si terrà un grande incontro durante il quale verranno affrontati i principali temi legati all’amministrazione della città.



“Durante l’incontro – dichiarano Bolla, Boschiazzo e Marcarino – faremo il punto della situazione e racconteremo tutto quanto abbiamo realizzato in città in questi tre anni davvero complessi, che non ci hanno però impedito di realizzare iniziative importanti e di gettare le basi per lo sviluppo cittadino dei prossimi anni. A fianco al sindaco Bo, e con un occhio attento alla Regione, governata dalla coalizione guidata dal presidente Cirio e sostenuta da diversi autorevoli esponenti politici della nostra area, siamo conviti che sapremo dare la miglior prospettiva di governo per la nostra città, basata sulla concretezza e sui fatti. In questi primi tre anni di lavoro abbiamo affrontato il dramma della pandemia e le recenti incertezze legate alla guerra: ora vogliamo aprire al futuro con ottimismo, convinti che i prossimi due anni saranno occasione di veder realizzate molte iniziative di valore e concretizzati molti progetti messi nella programmazione cittadina. Di tutto questo parleremo con gli albesi, a cui stiamo proponendo un’immagine di città che guarda al futuro con proposte serie e concrete”.



Per partecipare all’evento sarà necessario accreditarsi online al link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewwRID1FLPkXfhWwKdcFAsLta6zulMTXgKWHeI15YeNVyFbA/viewform.