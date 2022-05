Bene Vagienna, il candidato sindaco Claudio Ambrogio presenta i nomi della sua lista civica Unione Civica Benese

Il candidato sindaco Claudio Ambrogio, che si candida per il terzo mandato alla guida della città di Bene Vagienna, fa sapere di aver completato la propria squadra per la lista Unione Civica Benese.

Ancora Ambrogio: "(...) Per migliorarsi non dobbiamo mai dare nulla per scontato, ma immaginare sempre un modo per migliorare il posto in cui si vive valutando sempre i diversi punti di vista di un’intera comunità per poi tracciare una strada e percorrerla, con determinazione, tenacia e caparbietà".