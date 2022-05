Borgo San Dalmazzo, il candidato Paolo Giraudo incontra i cittadini al mercato

Questa mattina, giovedì 5 maggio, il candidato sindaco Paolo Giraudo ha incontrato i cittadini in occasione del mercato settimanale nel centro storico di Borgo San Dalmazzo. Con lui anche alcuni esponenti della lista “Realizziamo Insieme”, oltre ad Antonello Lacala, coordinatore di Forza Italia per la città di Cuneo, Borgo e Valle Vermenagna.

“Abbiamo già raggiunto il numero di firme necessarie alla presentazione della lista”, ha dichiarato Paolo Giraudo.

Molti i cittadini che si sono fermati a chiacchierare con il gruppo.

Paolo Giraudo ha anticipato alcuni punti del suo programma: “Se diventerò sindaco, tutta la Giunta devolverà parte degli emolumenti per fronteggiare il carobollette e altri problemi sociali. Vogliamo instaurare una maggiore interazione con la cittadinanza puntando ad essere un'amministrazione molto social. Vogliamo anche una città più sicura con il potenziamento della videosorveglianza e dell'ordine pubblico. Pensando ai più piccoli è necessario riqualificare le aree verdi e i parchi giochi per i bambini. Puntiamo molto anche sulle politiche giovanili con l'obiettivo di rinnovare le strutture sportive esistenti e di creare nuovi spazi di socialità per i cittadini del futuro. Per chiudere con un'azione molto pratica ma importantissima, è necessario incrementare il servizio di pulizia strade; ci sono troppe deiezioni canine”.

L'appuntamento al mercato verrà anche ripetuto nelle prossime settimane.