Cuneo: alle amministrative Erio Ambrosino (DemoS) appoggia Patrizia Manassero

Erio Ambrosino di DemoS-Democrazia Solidale si candida alle elezioni amministrative di Cuneo in appoggio a Patrizia Manassero.



“Ringrazio Demos per l’opportunità che mi ha dato per potermi

ricandidare alle elezioni amministrative della mia Città - sottolinea Ambrosino - . Penso che un periodo di pausa sia utile a tutti. Ora che sono candidato sosterrò in primis Patrizia Manassero con un “gioco di squadra” e, se sarò eletto, cercherò di lavorare per il bene di Cuneo e dei miei concittadini".



Anche Elena Apollonio, Consigliera Comunale di Torino e neo Segretaria regionale di Demos eletta lo scorso 30 aprile, commenta la decisione: “Desidero annunciare in questa mia “nuova veste” che “Demos” - Democrazia Solidale – sarà presente in alcune Città del Piemonte con liste e candidati che si faranno portatori dei valori del nostro nuovo partito nazionale. In particolare a Cuneo sosterremo convintamente la candidata Sindaca Patrizia Manassero e lo faremo con il nostro candidato consigliere comunale Erio Ambrosino che, dopo l’assenza volontaria di alcuni anni dalla scena politica della Città, ha manifestato il desiderio di “rimettersi in gioco” portando esperienza e passione nel PD locale come indipendente. Demos vuole essere un partito plurale, inclusivo, aperto alla ricerca di una società che non sia solo mercato ma abbia una sostanza di famiglia solidale e di vita accolta, rivolta alle persone fragili. Il titolo del nostro Congresso di Torino: “Democrazia Solidale, Plurale, Femminile” ben si addice con la candidata Patrizia Manassero che vuole rappresentare una novità per la Città di Cuneo: una donna sindaca che possa portare una visione diversa ad un capoluogo di Regione, al confine con la Francia”.