Cuneo elezioni, l’ex questore Pagano capolista del Pd?

Patrizia Manassero, ex senatrice Pd e vicesindaco uscente, candidata per la coalizione di centrosinistra/centro, non avrà, a diversità del suo competitor di centrodestra, Franco Civallero, una propria lista.

D’altronde, essendo lei espressione di un partito, è logico che la “sua” lista sia quella del Partito Democratico.

La formazione necessita ancora di qualche limatura, non ultima la presenza o meno della segreteria del Circolo cittadino Erica Cosio.

È in questi giorni al vaglio degli organi del partito la possibilità che possa essere l’ex questore di Cuneo, Giuseppe Pagano, in pensione dal 2018, il capolista.

Classe 1955, Pagano ha trascorso la vita in Polizia prestando servizio in varie parti d’Italia con importanti incarichi e ha concluso la sua carriera a Cuneo dove è stato questore dal marzo 2017 al maggio 2018, quando ha raggiunto il traguardo per il congedo.

L’altra novità politica di rilievo della squadra Pd è l’accordo con i Radicali, che comporta l’ingresso in lista del segretario locale Filippo Blengino e di Elisa Viale.

Torna in campo un altro volto noto della politica cuneese, Erio Ambrosino, tra i fondatori di “Cuneo Solidale”, che, dopo un periodo di lontananza, si ricandida questa volta col Pd in quota Demos.

Per quanto riguarda i consiglieri in carica, salvo il giovane Simone Priola, che impegni professionali lo hanno portato via da Cuneo, dovrebbero ricandidarsi tutti gli uscenti: Carmelo Noto (capogruppo), Antonino Pittari (ex presidente del Consiglio comunale), Carla Isoardi, Gianfranco Demichelis, Carlo Garavagno e Sara Tomatis.

Tra gli assessori sarà in pista Domenico Giraudo, mentre non si ricandiderà (del resto non lo aveva già fatto nel 2017) il collega Mauro Mantelli.

Non ci sarà invece Pietro Carluzzo di Evoluzione, di cui si era vociferato nelle passate settimane.

La lista è ovviamente in fase di completamento per cui ciò che abbiamo scritto rappresenta nulla più che la fotografia dello statu quo.