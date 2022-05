Oggi, giovedì 5 maggio, la lista Realizziamo Insieme di Paolo Giraudo sarà presente al mercato di Borgo San Dalmazzo

L'occasione del mercato settimanale, tradizionale momento di socialità a Borgo San Dalmazzo, sarà perfetta per un primo incontro con i cittadini. Per questo alcuni esponenti della lista Realizziamo Insieme, che si propone di portare il candidato Sindaco Paolo Giraudo alla guida del Comune alla prossima ed ormai imminente tornata elettorale, saranno presenti con un tavolo che avrà anche la funzione di raccogliere le firme dei sostenitori come richiesto dalla legge.



L'appuntamento verrà anche ripetuto nelle prossime settimane, e sarà utile per confrontarsi sui molti punti del programma, che è in fase di definizione anche attraverso i contributi di tutti, e che spazia da questioni delicate come la sicurezza, e la necessità di continuare l'implementazione del sistema di videosorveglianza, alle politiche giovanili, con l'obiettivo ad esempio di rinnovare le strutture sportive esistenti e di creare nuovi spazi di socialità per i cittadini del futuro. Importante anche l'aspetto legato al turismo sostenibile, che mira a far diventare Borgo San Dalmazzo un punto di riferimento anche per chi frequenta le valli alpine circostanti.



I componenti della lista Realizziamo Insieme, che affiancano il candidato Sindaco Paolo Giraudo sono:



Alex Pepino, docente e ricercatore

Luisa Agricola, avvocata

Marco Rivetti, farmacista

Antonella Dutto, consulente fiscale e guida turistica

Massimo Silvestro, commerciale

Xhei Mitiu, impiegata

Paolo Giancarlo Pipitone, pensionato

Sabina Favalli, commerciante

Dario Giuseppe Basile, ex titolare della pizzeria Due Ponti

Maria Luciana Navarra, casalinga

Erik Ambrosio, titolare Nolopoint

Simona Contarino, barista

Pasquale Pesante, pensionato e nonno vigile volontario

Silvana Agosto, avvocata

Bechir Aousji, commerciante

Manush Shehu, artigiano