Savigliano, il candidato sindaco Saglione torna a Levaldigi

Originario della grande frazione saviglianese, nell’agenda del candidato sindaco Gianfranco Saglione non poteva mancare all’avvio della campagna elettorale un appuntamento a Levaldigi, in una giornata di raccolta firme a sostegno delle liste della sua coalizione.

La giornata è iniziata con un interessante incontro con i dirigenti scolastici saviglianesi dei due Istituti Comprensivi e degli Istituti superiori Arimondi-Eula e Marconi-Cravetta. Si è condivisa la necessità di una azione manutentiva mirata sulle strutture comunali e una sinergia per agire su quelle di competenza provinciale. Si è parlato poi di formazione, rapporti scuola-comune, di collaborazione in un’ottica progettuale che ha ancora una volta sottolineato l’approccio pragmatico del candidato, orientato ad una amministrazione concreta dettata dalla esperienza maturata nel tempo.

A Levaldigi è stata poi la giornata di Dario Gabutti, il candidato consigliere frazionista che ha fatto da padrone di casa nel guidare Saglione fra le richieste e l’ascolto dei concittadini. Maggiore presenza dell’amministrazione, attenzione alla bocciofila vero centro vitale e sociale della frazione e tante piccole esigenze. Importante la ripartenza della pro loco, su cui sta lavorando lo stesso Gabutti, motore della festa patronale in programma proprio il 12 giugno, domenica delle elezioni amministrative.

Insomma, un ritorno a casa per Gianfranco Saglione, con anche qualche bel ricordo riportato da chi, con qualche anno in più, ricordava ancora bene il padre vigile urbano. Nei prossimi giorni diversi appuntamenti in città invece, dove continua l’attività di ascolto e messa a fuoco dei problemi, in attesa della conferenza stampa di venerdì 6 aprile alle 18 in cui verranno presentato ai giornalisti il programma elettorale e le liste della coalizione. Il tutto consultabile già fin da ora su www.saglionesindaco.it.