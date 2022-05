Sindrome del “cane nero”: quando i pregiudizi superano la realtà

FOSSANO - Sapevate che i cani neri faticano maggiormente di quelli bianchi a trovare una famiglia?

La sindrome del cane nero è una patologia che non colpisce i cani, ma bensì gli umani. Questa malattia ha come effetto quello di guardare i cani neri in modo diverso.

Balto e Wonderful sono bianchi e molto belli, eppure inspiegabilmente non riescono a trovare una casa!

Sono cani che amano accompagnare il proprio umano a fare delle rilassanti passeggiate e soprattutto adorano ricevere le coccole!

E ricordatevi che sia il bianco che il nero, si abbinano perfettamente con tutto!



Rifugio Pinco Pallino

Loc. Cussanio 33, Fossano CN

Tel. 333/8990717 (Mok) - 334/3372507 (Lorena)

E-mail: pincopallinoclub@alice.it

Facebook: @Pagina Del Canile Pinco Pallino Club