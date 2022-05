Lo studio odontoiatrico Salzano Tirone ottiene l’autorizzazione sanitaria per la chirurgia ambulatoriale complessa

Un 2022 di crescita per lo Studio odontoiatrico Salzano Tirone. Dopo l'annuncio delle due prossime aperture a Mondovì e Saluzzo, lo studio cuneese ottiene l’autorizzazione sanitaria regionale per la chirurgia ambulatoriale complessa.



Si tratta del riconoscimento dell’eccellenza dello staff e della struttura. Sono stati investiti oltre 150 mila euro per riconformare lo studio e creare una sala chirurgica attrezzata con adeguate metrature, impianti di aerazione per evitare la contaminazione batterica e percorsi specifici per separare il materiale "sporco" da quello pulito.



Il dottor Federico Tirone evidenzia come in provincia di Cuneo ci sia solo un’altra struttura privata nel campo odontoiatrico a ricevere questa autorizzazione. A Cuneo, invece, lo studio che dirige assieme al collega Stefano Salzano (direttore sanitario della struttura) è il primo e al momento l’unico.



Questa autorizzazione permetterà l’esecuzione di terapie e interventi di particolare complessità in sedazione cosciente, quindi in anestesia non totale.



“Siamo davvero soddisfatti. Si tratta di un importantissimo servizio che diamo ai nostri pazienti ma anche all’intera città, perché potremo effettuare interventi particolarmente complessi in una struttura privata. E siamo gli unici a poterlo fare qui. E’ stato un percorso lungo e difficile, i protocolli da rispettare sono davvero tanti e le verifiche e i controlli sono stati numerosi e molto seri. Per questo la soddisfazione è ancora maggiore, perché riconosce il nostro lavoro e la nostra serietà”, conclude Federico Tirone.

