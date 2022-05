“I giovedì d’autore: riscopriamo Silvio Pellico con la Delegazione FAI nella casa natale a Saluzzo

I giovedì d’autore: riscopriamo Silvio Pellico. L’iniziativa organizzata dalla Delegazione FAI Saluzzo vuole riportare l’attenzione sulle qualità culturali e umane di un concittadino illustre, famoso a livello internazionale e che tutti crediamo di conoscere ma, che sguardi diversi, faranno apprezzare ancora di più.

Si parte il 12 maggio alle 17 in Casa Pellico (piazzetta dei Mondagli) sede della Delegazione FAI Saluzzo.

“Le donne di Silvio Pellico” il tema attraverso cui Fulvia Viola, tratteggerà l’uomo Pellico in rapporto con l’universo femminile del tempo: da quelle della famiglia, alle aristocratiche, alle donne che incontrò durante la vita, i viaggi e l’attività poetica e teatrale.

Giovedì 19 maggio Franco Giletta con “I volti di Silvio Pellico” porterà nel mondo dei pittori ottocenteschi e degli artisti che hanno visualizzato la sua immagine: dall’autoritratto alle illustrazioni attenenti al suo animo o ispirazioni politiche.

Giovedì 26 maggio Cetta Berardo parlerà di “Silvio Pellico, l’uomo e lo scrittore nel panorama culturale del tempo”. Pellico come cittadino d’Europa in rapporto a personaggi politici e intellettuali di vari paesi.

Gli incontri si terranno alle ore 17 e sono aperti a tutti. Contributo minimo volontario di 3 euro. Info e prenotazioni al numero: 370/3069154 saluzzo@delegazionefai.fondoambiente.it

In occasione delle conferenze, apertura straordinaria della sezione storica della Biblioteca del comune di Saluzzo (ingresso in via Volta) con breve visita guidata a cura della Itur. Brindisi “pellichiano” al termine degli incontri.

