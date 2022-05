La raccolta frutta è alle porte: Coldiretti sollecita una accelerazione al Decreto flussi

La stagione della raccolta è imminente e quella dei piccoli frutti dietro l’angolo. I tempi della natura non aspettano e la manodopera che li raccoglie manca. Coldiretti Cuneo, con un ritrovo rappresentativo davanti al municipio e un momento di conferenza, ha messo sotto i riflettori, questa mattina, il malcontento di frutticoltori, agricoltori e imprenditori agricoli per il "grave" ritardo sulle autorizzazioni all’ingresso dei lavoratori stagionali extracomunitari.

"Per il mancato nulla osta dallo Sportello Unico per il Decreto Flussi che regola l’arrivo di manodopera extracomunitaria nel nostro Paese" l’Organizzazione agricola cuneese ha chiesto un incontro urgente con il Prefetto di Cuneo.

Servono tempi precisi e modalità studiate ad hoc per l’ arrivo e accoglienza dei lavoratori extracomunitari.

La conferenza a Saluzzo, che si è svolta nella sala consiglio del municipio, ha visto la partecipazione dell’Assessore al Lavoro della Regione Piemonte Elena Chiorino del sindaco Mauro Calderoni, del consigliere regionale Paolo Demarchi e dei vertici Coldiretti: dal presidente di Coldiretti Piemonte nonché Delegato Confederale di Coldiretti Cuneo Roberto Moncalvo, al direttore di Coldiretti Cuneo Fabiano Porcu, al neo presidente Coldiretti di Zona Saluzzo Ivo Migliore.

Sottolineata trasversalmente la vetustà di un sistema che deve affrontare i flussi in Italia. Manodopera che nel nostro territorio assorbe una quota molto alta e" ha un trend chiaro da decenni" "C’è la necessità- ha detto Calderoni - di portare sul tavolo una normativa urgente che stia dietro ai tempi e alla richiesta di manodopera delle aziende e allo stesso tempo dia risposte alle esigenze di accoglienza dei braccianti stranieri".

Il Decreto Flussi, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 gennaio 2022, offre la possibilità di ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale o di lavoro autonomo ad un numero massimo di 69.700 lavoratori extracomunitari, di cui una buona parte impegnata in agricoltura. Nella Granda evidenzia Coldiretti Cuneo – è autorizzato l’ingresso di 1.450 stagionali extracomunitari, provenienti prevalentemente da Albania, Macedonia, India e Senegal.

“È essenziale recuperare il tempo perso con gli adempimenti burocratici, tra Sportello Unico per l’Immigrazione, Questura e Ispettorato territoriale del Lavoro, per far sì che i lavoratori extracomunitari possano entrare rapidamente nella disponibilità delle aziende agricole. Tra pochi giorni inizierà la raccolta dei piccoli frutti, ma finora restano senza risposta le centinaia di domande dei datori con data presunta di inizio lavoro al 1° aprile. Al Prefetto chiederemo se ha previsione dello sblocco della piattaforma nazionale che impedisce la finalizzazione del lavoro da parte delle Prefetture” dichiara Roberto Moncalvo, parlando di situazione complessa e complicata da alcuni fattori, ma che senza voler attaccare nessuno è necessario capire. Per il settore agricolo i flussi sono fondamentali: la natura ha dei tempi, i frutti maturano in determinati periodi e non oltre.

“Ne va della qualità dei prodotti. Serve pertanto un'accelerata" ha ribadito il neo presidente Coldiretti di Zona Saluzzo Migliore.

"Nelle campagne della Granda, nonostante la crescita di interesse tra gli italiani, resta fondamentale il contributo dei lavoratori stranieri al successo dell’agroalimentare "Made in Cuneo" nel mondo, dall’orticoltura alla frutticoltura fino alla viticoltura. Ora, con la piena ripresa delle attività agricole, si sta accentuando la mancanza di lavoratori necessari nelle campagne in un momento storico in cui, con la guerra, si è aperto uno scenario di incertezza e speculazioni che spinge la corsa dei singoli Stati ai beni essenziali come l’energia e il cibo” dichiara il Direttore di Coldiretti Cuneo Fabiano Porcu.

Da Moncalvo è stata rimarcata anche l’esigenza di una radicale semplificazione del voucher agricolo che possa consentire a cassaintegrati, studenti e pensionati italiani lo svolgimento dei lavori nelle campagne. Insieme ad un altro punto cruciale per Coldiretti riguardante il tema della decontribuzione.

Manca una linea di insieme di un sistema agricoltura – ha sottolineato l'assessore Elena Chiorino- "Serve un canale dedicato al Decreto flussi e un impegno per la piattaforma degli stessi". Una programmazione adeguata visto che in Agricoltura si conoscono ogni anno quando serve la manodopera, dal momento che la frutta ha periodi ben precisi di raccolta.