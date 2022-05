Teatro del Marchesato: ultime tre repliche per “L’ultima vittima”

Venerdì 6, sabato 7, e domenica 8 maggio, alle 21 ultime tre repliche sul palcoscenico di piazza Vineis 11 a Saluzzo per “L’ultima vittima", regia e testo di Lionello Nardo.

La pièce nasce dalla fantasia dell’attore del Teatro del Marchesato al suo debutto da regista e prende spunto da un libro letto che tratta il tema della verità e della menzogna, sul labile confine che separa i due concetti.

Le protagoniste, le sorelle Kilber, dovranno scegliere a chi credere e di chi fidarsi quando si troveranno di fronte alla notizia della morte dell’amato fratello.

La storia è ambientata in un generico tempo di guerra, racconta il regista, ma il tema bellicoso fa solo da sfondo a una storia ricca di colpi di scena e di spunti di riflessione interessanti e non banali.

"Questo è il mio primo approccio alla regia e ringrazio il Teatro del Marchesato per la fiducia che ha dimostrato nei miei confronti e il pubblico che mi ha applaudito nelle repliche precedenti".

Nel cast dello spettacolo: Maurizio Ballatore, Lionello Nardo, Gabriella Pereyra, Guido Rosa, Elena Rosso e Isabella Signorile. Luci e suoni di Franco Carletti. Il regista ringrazia il prezioso aiuto di Laura Sassone, che lo ha affiancato nella regia e nella messa in scena del testo.

Biglietto: 8 euro, ridotto di 5 euro per gli under 18. Per info e prenotazioni contattare il Teatro del Marchesato al numero 333 6979063.