Ad Alba un corso sulle manovre pediatriche salvavita con la Croce Rossa

Per il prossimo sabato 21 maggio, dalle 14.30 alle 17.30, la Croce Rossa Italiana di Alba organizza un corso di pronto soccorso pediatrico, rivolto a tutte le mamme, i papà, ma anche ai nonni o a chiunque a desideri acquisire le nozioni di base per il soccorso del bambino in situazione di emergenza.

Nello specifico il corso prevede l’insegnamento di: tecniche di rianimazione cardiopolmonare pediatrica (teoria e pratica), tecniche di disostruzione delle vie aeree di lattanti e bambini e tecniche di sonno sicuro in età pediatrica.



Per la partecipazione, che prevede un’offerta di € 10 devolute alla Croce Rossa di Alba per sostenere le attività formative, si richiede l’iscrizione obbligatoria chiamando al numero 338 4653694 e si svolgeranno nella sede di Croce Rossa Italiana in via Ognissanti, 30 ad Alba.