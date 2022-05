Atletica: Lorenza Beccaria e Andrea Rostan in evidenza alla Vertical Fenis

Dopo due anni di assenza a causa della pandemia, domenica 1 maggio è tornato il Vertical Fenis, gara sul chilometro verticale.

Nella prova di 1,5km, al maschile secondo posto per Andrea Rostan (Atl. Saluzzo), reduce dal raduno con la nazionale di corsa in montagna, davanti a Francesco Puppi; il piemontese riesce a restare in scia al vincitore Tiziano Moia, involatosi a metà gara, fin quasi al traguardo. Quarto posto per il cuneese Martin Dematteis (Sportification).

Al femminile, quarto posto per Laura Mazzucco (ASD PAM Mondovì-Chiusa Pesio), nella prova vinta dalla francese Elise Poncet.

Nella prova di 1km, successo al femminile per Lorenza Beccaria (Atl. Saluzzo).