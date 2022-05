Volley, playoff A2M. Cuneo al primo match ball con Santa Croce per raggiungere la finale (VIDEO)

Secondo atto della serie di semifinale tra Cuneo e Santa Croce sull'Arno.

Domenica pomeriggio 8 maggio, inizio alle 18, al palasport di San Rocco Castagnaretta va in scena gara-2 con la BAM Acqua S. Bernardo avanti 1-0 sulla Kemas Lamipel in virtù del successo esterno ottenuto il 1 maggio dagli uomini di Roberto Serniotti in terra toscana.

Si gioca al meglio di due vittorie su tre incontri, dunque per i cuneesi quello di domenica sarà il primo di due match ball a disposizione per raggiungere la finale promozione. In caso contrario si andrebbe alla "bella", prevista per mercoledì 11 maggio alle 20.30 a Santa Croce.

"Il nostro obiettivo è quello di raggiungere subito la finale. E quando ci saremo, sappiamo benissimo che cosa vogliamo", ha detto ieri ai nostri microfoni il vice presidente esecutivo di Cuneo Volley, Gabriele Costamagna senza girare troppo intorno all'obiettivo che la società si è prefissa negli ultimi mesi. Facendo seguire alle parole i fatti, con il recente ingaggio a termine dell'opposto croato Leo Andric.

A Santa Croce si è vista una squadra compatta, che ha interpretato al meglio l'approccio alla gara aggredendo da subito un avversario che ha retto un paio di set, belli e combattuti, poi si è sciolta. Merito di una Cuneo che ha saputo ricevere in modo ottimale, tanto da permettere al palleggiatore Matteo Pedron di smistare il gioco a piacimento.

Spina nel fianco del muro santacrocese, a segno solo 3 volte contro le 9 cuneesi che, a differenza degli avversari, hanno "sporcato" sottorete anche un sacco di altri attacchi tramutati in contrattacco punto.

"In Toscana la ricezione ha tenuto tantissimo - dice oggi Pedron - e di lì dovremo ripartire per cercare di far risultato anche in gara-2".

Il regista sa bene che così come Cuneo è riuscita ad espugnare il PalaParenti la stessa cosa sono in grado di fare anche gli avversari: "Lo hanno già fatto in regular season e non vogliamo riaccada. Abbiamo voglia di riscattare quella sconfitta. Non sarà facile, loro dovranno giocare a mille per non uscire dai playoff, ma punteremo alla vittoria come sempre".

L'intervista a Matteo Pedron nel video a seguire.