Volley femminile A1 - Bosca S. Bernardo Cuneo, al centro arriva Anna Stevenson

Ventidue anni da compiere il prossimo otto luglio, 185 centimetri di altezza, una manciata di mesi in Turchia con la maglia dell'Aydin BBSK dopo gli anni del college a difendere i colori di prima di Auburn e poi di Louisville: questo è l'identikit di Anna Stevenson, nuova centrale della Bosca S.Bernardo Cuneo. Dopo la conferma di capitan Signorile, l'arrivo di Stevenson è la prima novità del roster biancorosso per la stagione 2022/2023.

UNA VERA APPASSIONATA Nata a Laurens, cittadina della Carolina del Sud, muove i primi passi nella squadra locale. Dopo due anni alla Auburn University, nel 2019 approda a Louisville, dove trova la sua collocazione definitiva al centro della rete e si laurea in management dello sport. I suoi numeri parlano di una crescita continua: nel 2020 e nel 2021 viene inserita nell’All-American Team, la selezione delle migliori giocatrici nazionali effettuata dall’AVCA, nell'estate del 2021 viene convocata nella Nazionale universitaria. Nel dicembre 2021 Louisville si arrende soltanto in semifinale alle future campionesse NCAA del Wisconsin, trascinate dalla sua collega di reparto Dana Rettke, che da lì a poco sarebbe approdata a Monza. Anche per Stevenson arriva la prima esperienza da pro e fuori dagli USA, destinazione Aydin BBSK, Turchia. La centrale statunitense si ritaglia da subito minuti e spazio in Sultanlar Ligi e in CEV Challenge Cup. L'Aydin BBSK chiude la sua stagione a metà aprile con il settimo posto, Stevenson con il 51% in attacco – meglio di lei solo Ogbobu, Erdem Dündar, Vargas e Boskovic –, 140 punti con 28 muri.La seconda giocatrice statunitense nella storia di Cuneo Granda Volley dopo Madison Rigdon è attesa da un'estate intensa su tutti i fronti: il 16 luglio convolerà a nozze con il fidanzato Duncan Hall, che la seguirà a Cuneo, mentre nelle prossime settimane sarà al lavoro con la Nazionale statunitense che preparerà la Pan-American Cup in programma tra agosto e settembre. La nuova centrale della Bosca S.Bernardo Cuneo è un'autentica appassionata di pallavolo: riguarda più volte le sue partite, tanto da ricordarne ogni singolo punto anche a distanza di anni, e una volta appese le ginocchiere al chiodo si immagina allenatrice a livello di college.

ANNA STEVENSON, CENTRALE BOSCA S.BERNARDO CUNEO «L'esperienza in Turchia, seppur breve, è stata fondamentale per me. È stata la mia prima volta fuori dagli Stati Uniti e mi ha permesso di abituarmi a un gioco più veloce e di imparare molto sia dentro sia fuori dal campo. In CEV Challenge Cup abbiamo giocato contro Scandicci e ho un bellissimo ricordo del pubblico italiano, molto caldo. Nel vostro campionato negli ultimi anni ci sono state tante mie connazionali che ho guardato con ammirazione come Haleigh Washington, e non vedo l'ora di mettermi alla prova. Il mio punto di forza è sicuramente l'attacco di cambio palla, una fase del gioco su cui ho lavorato molto a Louisville. Come ogni centrale potrei migliorare in difesa, ma il fondamentale in cui ho più margine è il muro. Con Louisville abbiamo scritto la storia raggiungendo per la prima volta la Final Four, un traguardo che mi ha regalato emozioni indimenticabili, ma ora sono pronta per la mia prima avventura italiana. Dopo aver firmato con Cuneo ho sentito Noemi Signorile, che mi ha descritto la società come una grande famiglia, ed è proprio quello che cercavo. L'anno scorso ho guardato tante partite di Cuneo e so che sostituire due centrali come Squarcini e Stufi che hanno fatto benissimo non sarà semplice, ma affronto questa sfida con grande umiltà, voglia di imparare e di mettermi a disposizione del gruppo».

