Tempo delle mele al Caffè Letterario di Bra con ‘L’amore e gli amori’ di Francesco Alberoni

Che sia desiderato, sognato, non corrisposto, erotico, da attaccamento, duraturo, condizionato, sfiorito o passionale, l’amore è (e rimarrà sempre) il sentimento per eccellenza, quello maggiormente studiato ed analizzato, scandagliato in tutte le sue declinazioni, indagato in tutte le sue sfumature.

Uno dei più grandi studiosi delle relazioni umane è il sociologo Francesco Alberoni che dà appuntamento in libreria con ‘L’amore e gli amori’ (Edizioni Leima). Dunque non solamente un libro sul ‘tempo delle mele’, più che altro un titolo un po’ per riflettere, un po’ per stimolare e soprattutto per discutere. Che piace tanto al Caffè Letterario di Bra.

In questo libro l’autore descrive in modo semplice e con esempi le principali forme di amore erotico in modo che ciascuno di noi possa riconoscere che tipo di esperienza sta vivendo e quali siano le possibili conseguenze. Alberoni inizia il suo excursus a partire dagli amori dell’infanzia, dell’adolescenza e della giovinezza; per poi passare alle fantasie amorose, alle relazioni puramente sessuali, agli amori senza passione e senza gelosia e a quelli che invece vivono tormentati da questo tarlo.

Il sociologo esamina le varie forme dell’amore: c’è quello da perdita, quello competitivo, quello divistico e quello da dominio. Infine si esamina il vero innamoramento, che talvolta è come una grande fiammata che dura poco, ma altre volte si conserva vivo, perché rinasce.

In questo lavoro editoriale, il professore Alberoni spiega la sua teoria dello ‘stato nascente’: “Il grande amore nasce fra persone che hanno coscientemente e appassionatamente messo l’amore al primo posto, messo l’amato al primo posto, felici di farlo. Hanno sempre scelto ciò che era utile e faceva piacere all’amato, dimenticando se stessi, il proprio egoismo, il proprio orgoglio”.

Nello stato nascente, gli individui diventano capaci di fondersi e creare una nuova collettività ad altissima solidarietà. “L’amore che dura, per loro, è stato un continuo miracolo, una continua e stupefacente sorpresa. Si sono posti sempre la stessa domanda: ‘Mi ami?’. Ogni volta hanno ricevuto la stessa risposta, con il batticuore: ‘Sì, ti amo’. Ed ogni volta ne sono stati esultanti e felici. Perché l’amore dura rinascendo”.

Credo proprio che non possa esserci promessa più bella per la persona amata, ovvero innamorarsi continuamente, in ogni istante.