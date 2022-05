Eurovision Song Contest 2022 in Italia: manca poco al via

E’ iniziato il countdown per Eurovision Song Contest 2022 che si svolgerà in Italia. Il nostro paese ospiterà la kermesse canora europea grazie al successo di Mahmood e Blanco al Festival di Sanremo 2022 con la canzone Brividi.

Saranno loro i nostri rappresentanti in vista di questa attesa edizione.

Quando si svolge l’Eurovision 2022

L’evento si terrà dal 10 al 14 maggio a Torino con le esibizioni dei migliori artisti del panorama musicale europeo e non.

Sarà il nostro paese il teatro della manifestazione grazie al successo ottenuto dai Måneskin nell’ultima edizione: il loro brano Zitti e Buoni ha spopolato non soltanto in Italia ma anche in Europa e nel resto del mondo!

Secondo quanto pubblicato da Lifestyleblog.it, il nostro paese potrebbe essere tra i favoriti per la vittoria anche in questa edizione.

“Brividi” è stata una canzone che è riuscita a far parlare e a essere trasmessa non soltanto qui in Italia, ma anche oltre i confini.

I due artisti erano già dati favoriti per il Festival di Sanremo, rispettando in pieno le previsioni della vigilia. Chissà se faranno il bis anche in Europa, questa volta, giocando in casa…

Blanco sarà debuttante sul palcoscenico europeo. Per Mahmood, invece, si tratta di un ritorno avendo già partecipato nel 2019 a Tel Aviv, in Israele. Il suo cavallo di battaglia, “Soldi”, si piazzò secondo all’Eurovision dopo un’inaspettata vittoria a Sanremo.

Chissà se quest’anno Mahmood potrà riscattarsi, conquistando il gradino più alto del podio!

L’Italia all’Eurovision: i precedenti

Ben tre le vittorie dell’Italia all’Eurovision Song Contest. Ad aprire la strada dei successi è stata Gigliola Cinquetti nel 1964 con Non ho l'età (per amarti). Il bis avviene nel 1990 con Toto Cutugno che ha trionfato con la canzone Insieme: 1992. L’ultima vittoria è storia recente, con il trionfo dei Måneskin lo scorso anno.