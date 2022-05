Quali sono le migliori VPN in Italia nel 2022

Le VPN sono uno strumento sempre di più utilizzato sia da privati che da aziende. Ogni giorno utilizziamo internet per lavoro ma non solo ed è dunque diventato fondamentale sapersi difendere da attacchi informatici per mettere a sicuro i nostri dati personali. Le VPN rappresentano la scelta migliore in questo senso. Ma le offerte di VPN disponibili sul mercato diventate praticamente infinite e non sempre si sa quale scegliere. Nonostante la grande offerta, poi, è facile imbattersi in una VPN soddisfacente per i nostri scopi. Per questo motivo, nel seguente articolo, andremo ad elencarvi quali possano essere le migliori VPN in base alle vostre esigenze come: sicurezza, velocità oppure streaming. Oppure, se vogliamo, anche in base al budget che avete a disposizione. Prima di fare ciò, però, cerchiamo di capire cosa sono queste VPN e perché sarebbe molto importante esserne provvisti nel 2022.

Cos’è una VPN?

Le VPN, acronimo che sta per Virtual Private Network, sono appunto reti private virtuali che consentono di navigare in totale sicurezza su Internet, oscurando le attività che svogliamo per tenerle lontane da possibili malintenzionati. Con le VPN ci si collega a un server e i dati che viaggeranno verso questo server saranno completamente protetti e crittografati. Ai siti a cui ci colleghiamo verrà quindi mostrato l’IP (ovvero l’indirizzo protettivo) della VPN a cui siamo abbonati e non quello di noi utenti.

Come si usa una VPN?

È molto semplice usare una VPN. Basterà seguire alcune piccole accortezze. Una volta che abbiamo deciso a quale VPN affidarci - qui sotto vi aiuteremo in ogni passo verso la scelta definitiva - basterà scaricare il programma oppure l’app per il nostro PC, smartphone o tablet. Una volta scaricato, dovremo inserire le nostre credenziali e la VPN creerà il nostro collegamento personale e mascherato per gli esterni.

Cosa possiamo fare con una VPN

Le VPN vengono utilizzate per diversi scopi: il primo è sicuramente quello della sicurezza. Come ti ho spiegato qui sopra, usare una VPN per la navigazione di tutti giorni oppure legate al lavoro e alla nostra azienda, garantisce un livello di sicurezza impareggiabile. Una VPN vi permette di costruire una rete aziendale totalmente sicura e decentralizzata.

Un altro degli scopi principali per cui vengono utilizzate le VPN è legato ai servizi streaming. Vi è mai capitato di voler vedere qualcosa su Netflix (o qualsiasi altro servizio streaming) ma di non poterlo fare perché quella serie TV o film non era disponibile nella vostra area? Beh, con le VPN questo non sarà più un problema visto che si potrà spostare la propria geolocalizzazione: in questo modo, potrete visionare ogni tipo di contenuto che vogliate.

Quali sono le migliori VPN

Una volta che abbiamo capito cosa sono le VPN, la loro importanza e come funzionano, è arrivato il momento di elencarti quali sono, secondo un’attenta analisi, i migliori servizi VPN nel 2022 da utilizzare in Italia. Le ho diviso in categorie per te, in modo che tu possa scegliere la VPN più adatta per l’uso di cui sei intenzionato a farne. Partiamo subito

ExpressVPN - Il servizio migliore tra le VPN

ExpressVPN rappresenta uno dei migliori servizi VPN sul mercato. Dispone di una connessione molto veloce ma spicca soprattutto per i servizi di sicurezza molto restrittivi. Il sistema di crittografia è tra i migliori e ha una policy sulla privacy dei dati molto restringente.

ExpressVPN risponde di più di 3000 server in oltre 90 stati e ha ideato il protocollo Lightway, strumento unico e creato da ExpressVPN per garantire una rete più veloce e sicura rispetto alla maggioranza del mercato delle VPN. ExpressVPN è disponibile su Windows, Mac, Linux, IOS e Android. ExpressVPN è però tra i più costosi presenti in questa lista.

Abbonamenti disponibili:

1 mese: 12,37€

6 mesi: 57,24 €

1 anno: 76,44 € (con offerta di 3 mesi extra gratis)

Cyberghost - La scelta migliore per lo streaming

Per chi è intenzionato a utilizzare una VPN per lo streaming, consiglio fortemente Cyberghost: è tra i migliori sotto questo punto di vista. Cyberghost dispone di oltre 1000 server, ha una connessione molto veloce. La larghezza della banda è illimitata: Cyberghost si dimostra quindi particolarmente efficiente con servizi streaming come Netflix, Amazon Prime Video, BBC, Disney+ ed HBO. Ma non solo streaming.

Cyberghost permette di collegarsi a server specializzati per il gaming senza ovviamente trascurare per questo l’aspetto della sicurezza.

Cyberghost è disponibile su Windows, Mac, IOS, Android e Linux ed è anche tra i migliori per rapporto qualità/prezzo.

Abbonamenti disponibili:

1 mese: 11,99€

1 anno: 45€

2 anni: 70,80 €

Private Internet Access – Una buona scelta per la nostra sicurezza

Private Internet Access è tra le VPN più sicure presenti sul mercato. É probabilmente la VPN numero 1 per quanto riguarda la privacy dei nostri dati. Si presta poi a un uso comodo e intuitivo anche per i neofiti delle VPN.

Abbonamenti disponibili:

1 mese: 10,69€

6 mesi: 40,74€

2 anni: 51,74€ per i primi due anni, poi ogni 12 mesi

NordVPN – La scelta più popolare

NordVPN è forse il servizio VPN più conosciuto al mondo e rappresenta, ancora oggi, una delle migliori scelte per chi vuole accedere a un servizio di VPN eccellente con prezzi convenienti. Non ha forse qualità che spiccano sugli altri servizi VPN ma, nel complesso, è un’opzione sempre di qualità:

Abbonamenti disponibili:

1 mese: 10,49€

1 anno: circa 90€

2 anni: 83,76€ per i primi due anni, poi circa 90€ ogni 12 mesi

Surfshark – L'ideale per chi è inesperto

Surfshark rappresenta la miglior scelta per chi non è ancora un esperto in servizi VPN. Offre un'interfaccia dal facile uso e il servizio si concentra principalmente a offrire la miglior sicurezza possibile.

Uno dei punti di forza di Surfshark è il numero illimitato di dispostivi che possiamo collegare al nostro account principale. Ideale per chi lavora con PC, smartphone e Tablet.

Abbonamenti disponibili:

1 mese: 12,35€

1 anno: 57€ dopo i primi 12 mesi a 45,67€

2 anni: 57€ per i primi 24 anni