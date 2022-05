A Bernezzo al via i lavori di sostituzione delle condotte fognaria e acquedotto per 120mila euro

Sono iniziati a Bernezzo in via della Sorgente i lavori di sostituzione e potenziamento della rete fognaria e di sostituzione della rete acquedotto.

L’intervento sulle condotte fognarie permetterà di suddividere le acque bianche da quelle nere con l’obiettivo di migliorare il processo depurativo del refluo al netto dell’eliminazione delle acque “parassite”.

Più nel dettaglio i lavori consistono nella fornitura e posa per 220 metri di condotte per la fognatura nera ed altrettanti per quella bianca, con relativi pozzetti di ispezione. Sull’acquedotto verranno sostituiti 220 metri e realizzati i nuovi allacciamenti.

Al termine dei lavori, Acda procederà con il ripristino provvisorio in asfalto del tratto di strada interessato dai lavori. Quello definitivo verrà eseguito – come da intese con l’Amministrazione e l’Ufficio Tecnico del Comune di Bernezzo – in seguito ad idoneo assestamento del terreno.

L’importo del progetto è pari a 120.000,00 euro di cui 60.000,00 con fondi Egato assegnati all’Unione Montana Valle Grana e 60.000,00 con fondi Acda a valere sulla tariffa del Servizio Idrico Integrato.

L’intervento sarà eseguito dalla ditta ‘Dardanelli Lorenzo’ di Borgo San Dalmazzo ed il cantiere durerà 60 giorni.

“Come Amministrazione siamo molto soddisfatti di questo intervento volto a migliorare l’efficienza del sistema fognario e della rete esistente. Desidero esprimere il mio ringraziamento ad Acda ed all’Unione Montana Valle Grana per aver reperito le risorse necessarie” dichiara Lorenzo Bono, Sindaco di Bernezzo.