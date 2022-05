A Boves torna il Mercato in Musica, la rassegna musicale del sabato mattina

Torna anche quest’anno la rassegna musicale del sabato mattina a Boves. Un momento all’insegna della musica di qualità in piazza Italia, che accompagnerà lo shopping al mercato.

Dopo il successo dello scorso anno l’Amministrazione comunale ha pensato di riproporlo, per rallegrare la cittadinanza e le persone che ogni sabato scelgono la piazza mercatale di Boves per i loro acquisti.

La rassegna di Mercato in Musica è curata da “La Fabbrica dei Suoni” che da 9 anni gestisce la parte didattica, artistica e amministrativa dell’Istituto Civico Musicale “G. Mosca” di Boves.

Un’iniziativa possibile anche grazie al generoso contributo della Fondazione CRC.

6 gli eventi musicali proposti dal 14 maggio al 18 giugno, il sabato mattino alle ore 10,30. 4 in piazza Italia, dietro alla Chiesa, 1 presso il Sacrario cittadino e 1 all’Auditorium Borelli.

Solo in caso di maltempo i concerti si terranno all’Auditorium Borelli.

A dare il via alla rassegna musicale, sabato 14 maggio, i Soul Saudade Trio.

Il Soul Saudade Trio propone brani di propria composizione che spaziano dal jazz al valzer musette parigino, dalla new-age alla bossanova brasiliana, con brani contenuti nel disco “La Strada”.

I tre musicisti, diplomati al Conservatorio, collaborano con formazioni cameristiche ed orchestrali di genere diverso e svolgono intensa attività didattica nelle diverse scuole della provincia.

Sabato 21 maggio, sempre in piazza alle 10,30 andranno in scena Jally Morro Kanuteh e Karaiba Band.

Jally Morro Kanuteh e la sua Kora, strumento tipico africano, propongono uno spettacolo elettrizzante tra elementi ritmici, melodie avvolgenti ed improvvisazione.

Il musicista rielabora la musica del Gambia accompagnato per l’occasione dalla Karaiba Band, costituita da una sezione ritmica di prim’ordine.

Sabato 28 maggio i 5/4 Clarinet Ensemble si esibiranno presso il Sacrario che divide piazza Italia da piazza Borelli.

Il 5/4 Clarinet Quartet propone Virtuosismi, un viaggio alla scoperta delle possibilità tecnico-espressive del quartetto di clarinetti. In questo programma accattivante e vario l’ascoltatore potrà cogliere le caratteristiche tecniche di una formazione poco conosciuta ma dalle grandi possibilità tecnico-timbriche, quasi alla pari con il “fratello” più affermato: il quartetto d’archi.

Il repertorio proposto spazia dalla musica classica e operistica alla musica leggera, dal tango alla musica klezmer per condurre l’ascoltatore alla scoperta di un universo sonoro unico e inconfondibile nel suo genere.

Sabato 4 giugno sarà il turno degli Euron Ensemble che in piazza Italia proporranno un concerto che può diventare in ogni momento racconto e viaggio.

L'arpa celtica e la musica tradizionale irlandese, dalla Brian Borus' March del 1014 alle composizioni del Grande Bardo settecentesco Turlough O’Carolan, fino alle danze del primo Ottocento, vibra nelle note e nei racconti di Enrico Euron all’unisono con il pubblico. Enrico Euron si presenta in una delicata formazione accompagnato da violino, arpa e percussioni.

Sabato 11 giugno Simone Sims Longo presenterà, sempre alle 10,30 all’auditorium Borelli uno spettacolo dal titolo “Simultanea e astrazioni”.

Una performance audiovisiva multicanale che presenta in versione live i brani dell'album pubblicato su Solitunes Records. L'origine del lavoro deriva dal fascino per gli stimoli sonori che ci circondano e che inconsapevolmente creano figure complesse diventando un'esperienza acustica personale.

L’intento compositivo scaturisce dalla volontà di creare e controllare delle texture organiche cangianti che combinano suoni naturali e suoni di sintesi. Il video estende le possibilità soniche e si unisce all'audio con una correlazione di visual music creando una nuova dimensione sensoriale.

A chiudere in bellezza la kermesse musicale, sabato 18 giugno, ci penserà la bovesana Banda “La Rumorosa” in piazza Italia.

La Banda “La Rumorosa” e gli studenti dell’Istituto Musicale in una formazione inedita insieme per intrattenere le piazze del mercato.

Strumenti a fiato e percussioni coloreranno le vie del paese, proponendo un repertorio moderno e accattivante.