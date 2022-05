La Morra, in regione Tampasso è pronto il nuovo parcheggio panoramico

Un nuovo parcheggio panoramico a La Morra. Sono terminati i lavori di messa in sicurezza in regione Tampasso nei pressi del campo sportivo. Il progetto dell’architetto Roberto Gili ha permesso la realizzazione di un parcheggio con più di 30 posti auto delimitato da un parapetto in acciaio corten a disegno di steccato in legno. Una soluzione che consente l’inserimento dell’opera nel contesto ambientale.



Sulla strada comunale nei pressi della nuova zona di sosta sono stati posizionati segnali verticali di sicurezza e di indicazione del percorso per facilitare l’individuazione del parcheggio, e per facilitarne l’uso da parte di turisti e utilizzatori dell’area sportiva.

È stata inoltre sistemata la stradina sterrata che collega il nuovo parcheggio con il complesso sportivo “Giuseppe Tarditi”: sono state effettuate operazioni di pulitura e nuova sagoma, e, a breve, sarà effettuato l’inerbimento e l’inserimento di essenze arboree per un percorso verde agevole e ombreggiato. L’intervento totale ha richiesto un investimento di 44700 Euro.