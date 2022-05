A Mondovì torna Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente

Mondovì aderisce alla seconda edizione di “Spazzamondo. Cittadini attivi per l’ambiente”, la grande campagna di raccolta di rifiuti abbandonati promossa da Fondazione CRC in collaborazione con il Coordinamento Provinciale della Protezione Civile, Anci Piemonte, Uncem Piemonte, Anpci e Aica – Associazione internazionale per la comunicazione ambientale e Cooperativa Erica.

L’iniziativa, che si inserisce nel programma di eventi finalizzati a celebrare i 30 anni dalla costituzione della Fondazione CRC, coinvolgerà tutti i comuni della provincia di Cuneo che vorranno aderire e si terrà sabato 4 giugno in occasione della Giornata mondiale dell’ambiente. A Mondovì il ritrovo è a partire dalle 9.30-10 davanti alla fontana dei bambini, in Corso Statuto.

Il progetto si inserisce all’interno della Sfida +Sostenibilità e ha l’obiettivo di promuovere la partecipazione attiva dei cittadini nella presa in carico di beni e spazi comuni e la salvaguardia e valorizzazione del paesaggio e dell’ambiente attraverso campagne di sensibilizzazione.

Il problema dello sversamento dei rifiuti è, purtroppo, un fenomeno molto diffuso sia in contesti urbani sia in contesti di campagna e montagna, simbolo di degrado e incuria degli spazi comuni. L’obiettivo della campagna è, dunque, quello di coinvolgere i cittadini, gli alunni delle scuole e le associazioni del territorio affinché comprendano l’importanza del “prendersi cura” dell’ambiente in cui vivono.

Aderire all’evento è semplice: basta compilare il form al link www.spazzamondo.it a partire dal 10 sino al 31 maggio. A ogni partecipante, nel giorno della manifestazione, verrà fornito un kit gratuito (composto da t-shirt, guanti antitaglio, pinze telescopiche, sacchi per la raccolta differenziata, etc.) fornito dalla Fondazione CRC. L’Ufficio Ambiente del Comune di Mondovì allestirà uno spazio per la distribuzione dei kit e la raccolta rifiuti.

Al temine della giornata di raccolta sarà consegnato un premio ai 9 Comuni che avranno coinvolto il maggior numero di persone (a seconda del numero di abitanti) utile per la pulizia urbana e la manutenzione dei beni e degli spazi comuni.

I NUMERI DI SPAZZAMONDO

Nel 2021, prima edizione di “Spazzamondo” sono stati 165 i comuni coinvolti, 15.000 i cittadini e 30 le tonnellate di rifiuti raccolti per un totale di 8.000 sacchetti. In tutto sono state 40 le tonnellate di Co2 risparmiate collettivamente.